Opleiding Avans+ in opspraak: studenten kritisch over studie Psychosomatische fysiotherapie, rechtszaak loopt

Foto: Angeline Swinkels

Studenten van de deeltijdopleiding Psychosomatische fysiotherapie van Avans+ zijn ontevreden over hun studie. Ze vinden dat het in de driejarige master onder meer ontbreekt aan een theoretische basis en lesopbouw. De Nederlandse vereniging van Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek gaf in augustus 2023 een negatief oordeel over de opleiding, waardoor afgestudeerden niet in het Kwaliteitsregister komen en niet aan het werk kunnen. Dat schrijft BN DeStem, dat onderzoek deed naar de zaak.

De regionale krant woonde zittingen van een rechtszaak bij, had inzicht in communicatie tussen Avans+ en studenten en in juridische stukken. Ook voerde de krant gesprekken met drie (oud-)studenten van de opleiding. Een van die studenten zegt dat er “totaal geen lesopbouw” was. “Het ging van de hak op de tak. De ene keer kregen we toevallig een stukje haptonomie omdat een gastdocent dat goed kon, de andere keer een stukje theorie. Er werden steeds kleine beetjes aangeboden: er zat totaal geen lijn in.”

Tegensprekende docenten

Een andere student vertelt dat lessen telkens op dezelfde manier verliepen, met het spelen van rollenspellen. Daarvoor ontbrak het echter aan theoretische basis. “We hadden geen idee van wat we moesten oefenen.” Ook zou het verloop onder docenten groot zijn en zouden die elkaar regelmatig tegenspreken, wat eens tot gevolg had dat bijna de hele klas een onvoldoende haalde voor een opdracht, schrijft BN DeStem. Toen studenten aan het einde van het tweede jaar de bel trokken bij de opleiding met een document waarin stond wat volgens hen beter moest, kwam daar volgens hun geen inhoudelijke reactie op.

Het is niet de eerste keer dat een opleiding van Avans+, de commerciële tak van Avans, negatief in het nieuws komt. In oktober 2023 zond EenVandaag drie reportages uit over Indonesische studenten die onder valse voorwaarden naar Nederland werden gehaald voor een opleiding Verpleegkunde bij Avans+.

Vergoeding voor cursussen

Na het negatieve oordeel van de Nederlandse vereniging van Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek in augustus 2023 stuurt Avans+ een bericht naar de studenten waarin staat dat de opleiding ‘alles’ zal doen om de ‘belangen van studenten te behartigen’. BN DeStem schrijft dat er een verbeterplan van de opleiding volgde, met een extra opdracht waarin studenten moeten laten zien dat ze bekwaam zijn om alsnog in het register te komen.

Tot die tijd worden studenten alleen maar voorlopig in het register opgenomen. Daar lopen nu rechtszaken over, is in de krant te lezen. Studenten vragen van Avans+ dat extra cursussen vergoed worden, zodat ze goed voorbereid het werkveld in kunnen. Vertrouwen in de extra opdracht, die bestaat uit het opnemen van een video waarin ze hun vaardigheden kunnen laten zien, hebben ze namelijk niet. “Wij hebben zo weinig ervaring, dat we niet weten wat we moeten doen. Ook al kan ik eventueel na zo’n opdracht in het register staan, ik voel me nog zeer onbekwaam”, zegt een van de studenten tegen BN DeStem.

Een woordvoerder van Avans+ zegt in een reactie tegen de krant dat de zaak hun ‘volledige aandacht’ heeft. Vragen van de krant zijn niet beantwoord omdat de zaak nog onder de rechter is.