Opnieuw bezetting en ontruiming in Amsterdam, ook elders protest

Op de Universiteit van Amsterdam zijn na de eerder aangekondigde walk-out gemaskerde pro-Palestijnse demonstranten een gebouw binnengegaan. Ze blokkeren het en hebben vernielingen aangericht. De ME is in actie gekomen.

Vanochtend om elf uur deden studenten en medewerkers van de UvA mee aan de landelijke walk-out. Ze gingen naar buiten om zich solidair te tonen met pro-Palestijnse demonstranten die vorige week met geweld door de politie van de Amsterdamse campus op het Roeterseiland werden verwijderd.

Vernielingen

Universiteitsblad Folia meldt dat de deuren van het REC ABC-gebouw worden gebarricadeerd, dat er tenten zijn opgezet en dat er vernielingen zijn aangericht. In een verklaring zegt de UvA dat de demonstranten “zich lijken voor te bereiden op een bezetting”. De UvA heeft aangifte gedaan. Volgens Het Parool is de ME het pand inmiddels binnengegaan.

Ook bij andere universiteiten wordt geprotesteerd. In Maastricht en in Delft deden ongeveer honderd studenten en medewerkers mee aan de walk-out.

Bij de Radboud Universiteit verzamelden zich eveneens zo’n honderd studenten en medewerkers. Op een grasveld naast het gebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen hebben demonstranten meerdere tenten opgezet en worden toespraken gehouden. De actievoerders willen pas weggaan als hun eisen zijn ingewilligd, schrijft VOX.

Gemoedelijk

Ook in Eindhoven en Groningen zijn tentenkampen verrezen. De Eindhovense demonstranten willen pas weggaan als hun eisen zijn ingewilligd. De Groningse demonstranten praten niet met de pers, meldt de UKrant, maar de stemming leek gemoedelijk.

Bij de Wageningen Universiteit kwamen vanochtend zo’n driehonderd studenten en medewerkers op de been. Het protest verliep vreedzaam, aldus Resource.

De actiegroep Enschede Students for Palestine beperkte zich volgens U-Today tot een open brief aan het bestuur. Daarin schrijven ze dat de Universiteit Twente moet “stoppen met het samenwerken met bedrijven en instellingen die het geweld in de Gazastrook faciliteren”.