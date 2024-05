Oud-studenten David en Storm runnen bedrijf in thee: ‘Bedrijven, doe ook eens iets leuks voor theeliefhebbers’

Storm (l) en David (r)

Waar voor de meeste studenten de intro in het teken staat van het drinken van bier, dachten David Hovanesian en Storm Wouters aan thee. Niet om op dat moment te drinken, maar om er een bedrijf in te beginnen. Inmiddels zijn ze afgestudeerd aan de opleiding Ondernemerschap en Retail management (ORM) en werken ze fulltime in hun eigen zaak Teazie.

Natuurlijk, tijdens de intro dronken ze meer bier dan thee. Maar tijdens het consumeren van de ‘pilsemannetjes’ vonden David Hovanesian en Storm Wouters elkaar in hun liefde voor thee. De mannen, die samen studeerden in Breda, startten op dag één van hun studie met hun eigen bedrijf. “In week twee hadden we een eigen website, in week drie kochten we al thee in”, blikken de twee terug op hun snelle start.

Londen

Voor Hovanesian aan de studie ORM begon, woonde en werkte hij in Londen. Daar ontstond het idee om ooit een theebedrijf te beginnen. “Ik had daar een normale kantoorbaan en dronk elke dag, naar Engelse gebruiken, zwarte thee met melk en suiker”, vertelt hij. Tijdens een rustige werkdag, was hij deze thee opeens zat. “Ik wilde graag een andere blend, maar die was er niet. Toen is het zaadje bij mij geplant.”

Bij de theebar van Teazie is er keuze uit verschillende smaken thee

Behalve dat Pickwick een bekend theemerk is, wist Davids studiegenoot Wouters niet veel van thee. “Ik heb in verschillende supermarkten gewerkt en drink het graag. Verder houdt mijn kennis erover op”, vertelt hij. “Ik dacht: ‘laten we het maar gewoon proberen, een bedrijf in thee.’”

Geen succes

In eerste instantie verkochten de twee studenten allerlei soorten thee, die ze importeerden uit Europa, aan particulieren. Dat bleek geen groot succes. “Voor thee kun je niet de hoofdprijs vragen dus moesten we ervoor zorgen dat we per order meer verkochten”, legt Hovanesian uit. “We zochten naar een ‘verzamelplaats’, waar veel mensen theedrinken.”

Al gauw kwamen de twee uit bij bedrijven en kantoren. “Daar wordt veel geld uitgegeven voor luxe koffiezetapparaten en de beste bonen. Dus waarom niet voor thee?”, vroegen zij zich af. “Het is een goede troef als we potentiële klanten benaderen: ‘doe ook eens iets leuks voor je theeliefhebbers’.”

Met iets leuks bedoelen ze hun eigen Theebar. “Een bar waar liefhebbers de keuze kunnen maken uit een aantal smaken. Ze kunnen een theezakje vullen met theeblaadjes en genieten van een kopje thee”, legt Hovanesian uit. Inmiddels hebben ze 60 verschillende smaken thee en zijn onder andere Van der Valk Nuland en het Ministerie van Justitie en Veiligheid klanten.

Werkwijze

Twee keer per week is het duo fysiek op pad en rijden ze naar potentiële klanten. “We stappen gewoon bij bedrijven en kantoren naar binnen met een Theebar onder onze armen en vertellen over Teazie. Bedrijven mogen dan twee weken onze thee kosteloos uitproberen”, zegt Wouters. Toegegeven: Hovanesian en Wouters hanteren een vrij agressieve acquisitiestrategie. “Even goede vrienden als het niet lukt, maar nemen bedrijven wel een abonnement op onze Theebar, dan zijn we extra blij.”

Klanten van Teazie nemen een abonnement op de Theebar. Dat betekent ook dat de barren bijgevuld moeten worden. Hovanesian en Wouters doen dat zelf. “Een dag in de week houden we vrij om langs te gaan bij klanten om ze weer te voorzien van nieuwe voorraad.

Wat maakt de thee van Teazie nou zo bijzonder? “Onze thee is lekkerder dan die uit de supermarkt”, verzekert Hovanesian. Dat komt volgens hem doordat de thee van Teazie niet is fijngemalen tot een stof, zoals dat is bij zakjes uit de winkel. “Door dat proces verliest thee veel smaak en dat is bij onze ‘losse’ thee dus niet.”

Een gebakje drinken

Van alle verschillende smaken hebben de twee een eigen favoriet. “Ik drink graag Marigold Glow, dat is een thee op basis van mango en sinaasappels met een frisse en zoete smaak”, vertelt Wouters. Hovanesians favoriet is pistache marsepein thee. “Alsof je een gebakje drinkt.” Samen drinken ze zo’n tien tot twaalf liter thee per week. Hovanesian: “Maar zolang onze klanten meer drinken, is het goed.”