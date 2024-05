Politie ontruimt tentenkamp bij UvA, 125 demonstranten aangehouden

Foto ter illustratie: Ömer Yildiz via Unsplash

Met geweld heeft de mobiele eenheid midden in de nacht een kampement van pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam ontruimd. Er zijn zo’n 125 actievoerders aangehouden.

Honderden actievoerders waren naar het tentenkamp gekomen om te demonstreren tegen het geweld van Israël en de houding van de Universiteit van Amsterdam. Bij de verwoesting van Gaza kan de universiteit zich niet neutraal opstellen, vinden ze.

Vanaf het middaguur protesteerden zo’n driehonderd studenten, docenten en sympathisanten op de campus van Roeterseiland, maar dat werden er al snel meer. Er werden barricades opgeworpen met pallets, hekken en bakstenen.

Eisen

De demonstranten eisten dat de universiteit de banden met Israëlische onderwijsinstellingen, instituties en bedrijven bekend maakt. De UvA zou deze banden bovendien moeten verbreken.

“De UvA wil onder geen enkel beding bijdragen aan oorlogsvoering”, staat in een UvA-reactie, “en ook willen we niet meewerken aan uitwisseling op het gebied van militair gericht onderwijs.”

Eén van de acht genoemde samenwerkingsprojecten gaat over de detectie van explosieven. “Dit project draagt niet bij aan de militaire acties van Israël”, aldus de UvA, “het is erop gericht om aanslagen te voorkomen, niet op het uitoefenen van militair geweld.”

De UvA heeft de hulp van politie ingeroepen. “Demonstreren mag ook op de UvA, maar daar zijn wel regels voor”, staat in de reactie. “Geen gezichtsbedekking, geen blokkades, geen overnachtingen, geen sfeer van intimidatie en onderwijs en onderzoek moeten gewoon door kunnen gaan.”

Shovel

Burgemeester Femke Halsema kwam ’s avonds met de demonstranten praten, maar kon hen niet overtuigen te vertrekken. Ook de politie waarschuwde vooraf dat de demonstranten moesten weggaan.

Met een shovel brak de politie rond 3 uur ’s nachts door barricades van de pro-Palestijnse demonstranten heen. De politie sloeg de demonstranten met knuppels uiteen en arresteerde er naar eigen zeggen zo’n 125. De meesten verzetten zich niet of nauwelijks, maar er werd ook met vuurwerk geschoten en met stenen gegooid. Een agent liep gehoorschade op. Inmiddels zijn de demonstranten bijna allemaal weer vrijgelaten, meldde stadszender AT5 vanochtend, maar vier van hen zitten nog vast.

Eerder werden de demonstranten werden in de avond door een groepje mannen aangevallen met fakkels en vuurwerk. De mannen zijn van het terrein gejaagd.

Triest

Volgens demissionair minister Robbert Dijkgraaf is het “triest om te zien dat ingrijpen van de politie bij @UvA_Amsterdam nodig was om die veiligheid te borgen”, twittert hij. “Universiteiten zijn bij uitstek plekken voor debat en dialoog. Uiten van onvrede en emoties mag, maar doe dat op zo’n manier dat het voor iedereen veilig is en veilig voelt.”

De protesten lijken op de studentenprotesten in de Verenigde Staten, waar aan verschillende universiteiten langdurige tentenkampen zijn opgezet en vele honderden studenten zijn gearresteerd.