Protesten: gebouw ontruimd in Utrecht, deuren dicht in Rotterdam

De politie heeft woensdagavond een einde gemaakt aan een bezetting van een Utrechts universiteitsgebouw. Ook elders zijn protesten. De Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam houden vandaag hun gebouwen gesloten.

De angst voor vernielingen en bezettingen zit er na de rellen in Amsterdam goed in. Nadat Rotterdamse studenten voor vandaag demonstraties aankondigden op campus Woudestein, verzocht de burgemeester onderwijsinstellingen ‘dringend’ om hun gebouwen op de campus dicht te houden.

De Erasmus Universiteit is vandaag daarom vrijwel helemaal gesloten. Ook de Hogeschool Rotterdam houdt het gebouw op campus Woudestein dicht. Op andere HR-locaties controleren beveiligers de identiteit van bezoekers. Het onderwijs gaat deels online door, maar toetsen, promoties en andere bijeenkomsten worden verplaatst.

In gesprek

In Utrecht moest de politie er gisteravond aan te pas komen toen een demonstratie was uitgelopen op een bezetting. Collegevoorzitter Anton Pijpers ging met de bezetters in gesprek, maar dat leidde tot niets. Ook een onderhandelaar van de politie kreeg de bezetters niet naar buiten. Aan het eind van de avond werden ze alsnog door de politie afgevoerd. De ME hoefde daarbij niet of nauwelijks in actie te komen.

Maandag moest de mobiele eenheid een gebouw van de Universiteit van Amsterdam ontruimen. De protesten daar waren uitgelopen op een bezetting en vernielingen. Het zorgde ervoor dat de UvA de gebouwen dinsdag en woensdag gesloten hield.

Afschuw

Afgelopen dinsdag spraken Kamerleden in het vragenuurtje hun afschuw uit over de ontspoorde demonstratie in Amsterdam. VVD’er Claire Martens-America was er zelf bij geweest en vroeg de minister van Onderwijs of er niet meer beveiliging moest komen. Ook herhaalden Kamerleden hun oproep om de identiteit van studenten bij universiteitsgebouwen te controleren.

De eisen van demonstranten zijn in heel Nederland ongeveer hetzelfde: ze willen dat universiteiten en hogescholen hun banden met Israëlische onderwijsinstellingen verbreken. Die zouden bijdragen aan de onderdrukking van Palestijnen. De demonstranten kregen deze week steun van de Israëlische antropoloog Maya Wind, die de rol van deze universiteiten heeft onderzocht.

De Universiteit Utrecht zegt de banden met Israëlische universiteiten kritisch te willen bekijken.

Kunstacademies

Ondertussen werd afgelopen week bekend dat twee Nederlandse kunstacademies hun banden met een zusteropleiding uit Israël verbreken. Naast de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten wil ook de Hogeschool Rotterdam (van de Willem de Kooning Academie) geen studenten meer uitwisselen met de Bezalel Academy of Arts uit Jeruzalem.

Na de aanval van Israel op de Gazastrook maakten studenten van Bezalel Academy kleren voor het Israëlische leger. De beide kunstacademies hebben daar moeite mee.

Naast Den Haag en Rotterdam hebben nog vier kunstacademies een uitwisselingsprogramma met Bezalel. De Design Academy in Eindhoven gaat de samenwerking opnieuw bekijken, laat een woordvoerder weten en het Arnhemse Artez ‘bevriest’ de samenwerking voorlopig. De Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht is er nog niet uit. De Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.