Ranglijst duurzaamheid: hogeschool VHL wint, TU Delft en Erasmus in top 3

Illustratie: Jolien van Zutphen

De jaarlijkse SustainaBul voor de meest duurzame universiteit of hogeschool gaat naar hogeschool Van Hall Larenstein. De universiteiten van Delft en Rotterdam staan voor het eerst in de top drie. Avans eindigde op de zesde plaats, vorig jaar was dat nog plek 7.

Sinds 2012 maken de idealistische ‘Studenten voor Morgen’ een duurzaamheidsranglijst van hogescholen en universiteiten, waarbij ze letten op onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en speciale initiatieven (best practices). De winnaar krijgt de zogeheten SustainaBul.

Het is de vierde keer dat hogeschool Van Hall Larenstein bovenaan staat. De hbo-instelling met vestigingen in Leeuwarden en Velp won eerder in 2020, 2022 en 2023.

Best practice

Voor de best practices is er ook een prijs. Die is gewonnen door de Radboud Universiteit Nijmegen voor de campagne ‘Je bent nodig’, die studenten aanmoedigt om in actie te komen voor een betere wereld.

Groen, oranje, blauw en rood: scores voor onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en ‘best practices’.

De makers van de ranglijst kijken eerst wat ze zelf aan informatie over duurzaamheid kunnen vinden. Vervolgens vragen ze de onderwijsinstellingen om een reactie. Daarna bepalen ze de definitieve scores.

Onder duurzaamheid verstaan de studenten niet alleen het verminderen van CO2-uitstoot of bijvoorbeeld het tegengaan van voedselverspilling. Onder het kopje ‘sociale duurzaamheid’ komen ook diversiteit en inclusie aan bod.

Fossiele industrie

De studenten vragen niet rechtstreeks naar de banden met de fossiele industrie. Actiegroepen van onderzoekers en studenten willen dat het hoger onderwijs de banden met bedrijven als Shell doorsnijdt. Vorig jaar er waren aan verschillende onderwijsinstellingen bezettingen met dit doel.