Rechter veegt vloer aan met hogeschool in rechtszaak over bsa

Geen wederhoor, geen onderbouwing, geen schikking en zelfs de decaan was het er niet mee eens. De rechter laat geen spaan heel van het bindend studieadvies dat een hbo-student vorig jaar kreeg.

Er zijn best veel studenten die een negatief bindend studieadvies krijgen omdat ze te weinig studiepunten behalen. Studenten die zich op ‘persoonlijke omstandigheden’ beroepen zijn er ook genoeg, al dan niet met succes. Een gang naar de rechter haalt meestal weinig uit.

Wat je echter zelden ziet, is dat een student de persoonlijke omstandigheden op tijd heeft gemeld bij de decaan, dat die laatste adviseert om géén bsa te geven, en dat het dan toch gebeurt – zonder wederhoor en zonder die beslissing goed te motiveren.

Geen vragen

De student in kwestie klopte aan bij het College van beroep voor de examens (CBE) van zijn hogeschool, Van Hall Larenstein. Daar ontstond onduidelijkheid over de vraag of er nou wel of geen advies van de decaan lag. Het CBE besloot toen simpelweg dat het advies er niet was en hield het bsa in stand.

Dat gebeurde “zonder door te vragen en zonder nader onderzoek”, constateert de bestuursrechter van Raad van State, waar de student uiteindelijk naartoe moest om zijn gelijk te halen.

‘Onbegrijpelijk’

De rechter is er behoorlijk verbaasd over. Zelf vroeg hij vlak voor de zitting aan het CBE om dat advies van de decaan op te snorren en dat bleek gewoon in het studentendossier te zitten. Ook wordt er in andere stukken duidelijk naar het advies van de decaan verwezen. Hoe het CBE kan doen alsof dit er niet was noemt de rechter dan ook “onbegrijpelijk”.

Daar komt bij dat de bsa-commissie van de opleiding de student een te laag aantal studiepunten toeschreef, dat de hogeschool de verzoeken van de student om gehoord te worden negeerde en dat het CBE geen schikking heeft proberen te bereiken, zoals de wet voorschrijft. De student krijgt op alle punten gelijk.

Officieel moet de hogeschool nu een nieuw besluit nemen, legt de rechter uit. Daarbij moet het bestuur rekening houden met de uitspraak van de rechter. Binnen vier weken hoort de student of hij alsnog mag doorstuderen, een jaar na de start van de procedure.

Leren

Van Hall Larenstein zegt in een reactie van deze uitspraak “te leren, om herhaling te voorkomen”, aldus een woordvoerder van de hogeschool. “De rechter is duidelijk geweest: we hadden in deze situatie anders moeten oordelen. Het is voor deze student een heel vervelende situatie. We zullen het besluit herzien en in overleg met de student kijken wat nodig is.”