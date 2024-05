Rondvraag: maakt Joost Klein volgens Avansstudenten kans op de winst?

Studenten Alisha Boom en Myren Venderbos

Zanger Joost Klein staat morgen op het podium in Malmö voor het Eurovisie Songfestival. Daar zingt hij zijn nummer Europapa. Voor de repetities stond de Fries in de top-3 bij de bookmakers. Nu staat hij op plek nummer zes en schatten de bookmakers de kans op overwinning in met zes procent. Dit denken de Avansstudenten aan de Hogeschoollaan in Breda erover.

Eerstejaars Pabostudent Myren Venderbos volgt het Eurovisie Songfestival sinds 2013 en is naar eigen zeggen geobsedeerd. ‘’Het seizoen begint in september. Dan worden de inzendingen gekozen. Ik volg het echt van begin tot eind en luister alle nummers.’’ De Nederlandse inzending vindt Myren gewaagd. ‘’Europapa is anders dan eerdere Nederlandse inzendingen. Ik ben niet van de gabbermuziek, maar op de een of andere manier is dit lied toch voor iedereen. Dat vind ik heel sterk.’’ De eerstejaarsstudent was niet omvergeblazen door de repetities en snapt dat Europapa is gezakt op de lijst van de bookmakers.

‘’Het nummer is naar mijn mening echt voor de mensen thuis. Ik denk dat hij bij de televoters (kijkers die stemmen, red) wel wint, maar in de finale heb je ook te maken met de jury.’’ Sinds 2023 bepalen alleen de kijkers thuis wie doorgaat naar de finale. Volgens de Pabostudent is Europapa een niet voor de hand liggend nummer, omdat de jury eerder zou stemmen op een rustig lied. Joost kan het daarom nog moeilijk krijgen in de finale, mocht hij doorgaan, denkt Myren. Wel is hij van mening dat het haalbaar is om de top vijf te halen. ‘’Hij schopt het sowieso hoger dan de Nederlandse inzending van vorig jaar.’’ Myren denkt dat Zwitserland uiteindelijk met de winst naar huis gaat.

‘Echt eerbetoon’

Alisha Boom is derdejaarsstudent aan de Pabo. Het Eurovisie Songfestival volgt ze niet, wel luistert de student elk jaar naar de Nederlandse inzendingen. ‘’Ik blijf er zeker niet voor thuis. Ben ik wel thuis, kijk ik alleen de optredens van de landen die mij interesseren.’’ Aan het nummer van Joost Klein moest ze even wennen. In het begin vond Alisha het namelijk helemaal niks. ‘’Nu luister ik het in de auto.’’ Vooral het einde spreekt de Pabostudent aan. ‘’Het is een echt eerbetoon aan zijn ouders. Na het hakken komt het allemaal mooi samen.’’ Dat is ook een van de redenen dat Alisha het niet eerlijk vindt dat Europapa op plek zes staat. ‘’Het Eurovisie Songfestival is de plek waar je gek mag doen en dat doet Joost met zijn nummer.’’ Of de Fries zichzelf Eurovisie Songfestival-winnaar 2024 mag gaan noemen weet Alisha niet. De top vijf haalt hij volgens de derdejaarsstudent zeker.

Apart

De liefde die Alisha voor Europapa heeft, heeft Sam Doreleijers niet. De eerstejaarsstudent International Business vindt het nummer niks. ‘’Ik word er zo moe van. Je hoort het overal.’’ Sam vindt het lied apart, maar wel erg creatief. ‘’Joost promoot zijn lied erg goed op social media. Jonge mensen vinden hem geweldig. Daar focust hij zich volgens mij ook op.’’ Ondanks dat de eerstejaarsstudent het lied zelf niet goed vindt, denkt hij wel dat Joost veel kans maakt om te winnen. Vanaf plek negen op de lijst van de bookmakers, maken de inzendingen naar verwachting één procent of minder kans om te winnen. Europapa maakt volgens de bookmakers zes procent kans op de winst. ‘’Hij maakt zes keer meer kans dan een groot aantal andere landen.’’

Joost Klein heeft gisteren op zijn Instagrampagina een disstrack gedeeld. Het nummer heet ‘malmö freestyle!!!!!!!!’ en is, volgens NPO 3FM, een reactie op de daling bij de bookmakers. In het korte stuk is te horen hoe Joost zijn inzending geen grap noemt en dat hij het niet voor het geld doet. Dit gaf hij ook in een eerder interview met de Telegraaf aan.

Winnaar 2024

Als je het aan Spotify vraagt, wint Joost Klein komende zaterdag het Eurovisie Songfestival. Het nummer werd afgelopen maand bijna twintig procent vaker beluisterd dan de Italiaanse inzending, die op plek twee staat, meldt RTL Nieuws. In 2021 en 2023 voorspelde de streamingdienst correct de winnaars. Of dat dit jaar weer het geval gaat zijn, is nog maar de vraag.