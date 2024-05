Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2024 te worden. Een van hen is Imainey van der Wijne, eerstejaarsstudent Biomedisch Laboratoriumonderzoek. In deze video neem je een kijkje in haar leven en bezigheden.