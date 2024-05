Team Advantix bouwt racewagen voor Formula Student Netherlands

Team Advantix. Linksboven Trisha Koevoets, tweede van rechtsonder staat Stijn Nulle.

Een groep Avansstudenten bereidt zich voor op deelname aan de Formula Student Netherlands. Dat is een competitie waarvan alle raceauto’s volledig worden ontwikkeld door studenten. In 2025 hoopt Team Advantix voor het eerst namens Avans het circuit in Assen te kunnen betreden met hun elektrische raceauto.

Waar de wedstrijd bij universiteiten al jaren een begrip is, is het animo bij hogescholen volgens Stijn Nulle een stuk minder. Hij is derdejaarsstudent Mechatronica in Breda en een van de oprichters van Team Advantix. ‘’Op technische universiteiten doen ze al jaren mee aan de competitie. Ik dacht: als het hier nog niet normaal is om mee te doen, dan moeten wij dat normaal gaan maken’’, zegt hij. De Avansstudent vindt dat de wedstrijd ook geschikt is voor hbo-studenten. ‘’Hogeschoolteams zijn juist in het voordeel. Wij worden praktisch opgeleid en kennen ook de theorie. Dat is op universiteiten, waar de focus meer op de theorie ligt anders.’’

Elektrische wagen

De wedstrijd bestaat uit verschillende categorieën waarvoor teams zich kunnen inschrijven. Er is een benzine-, hybride- en elektrische klasse waar studentteams aan kunnen deelnemen. Team Advantix doet mee in de elektrische klasse. ‘’Als team willen we meehelpen aan het verduurzamen van de race-industrie. Door elk jaar mee te doen aan een competitie, kunnen we de nieuwste technologie elk jaar toepassen en andere teams uitdagen om met ons nog beter te worden”, aldus Stijn.



De hele auto, van de wielophanging en software tot aan de elektra, ontwikkelt en bouwt het team zelf. Dat gebeurt samen met partners van het team uit het onderwijs, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Op dit moment zit het team in de ontwikkelfase, waarbij het team bezig is met prototyping. Dat betekent veel inlezen en tekenen, om toe te werken naar de eerste versie van de raceauto genaamd AX1. ‘’We zijn bezig om vanaf papier naar de werkelijkheid te gaan. Eerst was ons doel om dit jaar al een raceauto af te hebben en deel te nemen aan de competitie. Maar het blijkt toch wel een uitdaging om binnen een jaar from scratch te beginnen en een hele auto op te leveren. We blijven groots dromen, maar het is belangrijk om eerlijk naar jezelf te blijven. Nu mikken we erop om in 2025 deel te nemen in de competitie’’, vertelt de Avansstudent.

Team Advantix

Multidisciplinair

Het team bestaat momenteel uit twaalf leden van vooral technische opleidingen, maar ook van andere opleidingen. “Door ook studenten van creatieve en financiële opleidingen in het project te betrekken zijn we een sterk team”, vertelt Stijn. Dat is ook nodig volgens de groepsleden, want zo maken we gebruik van ieders kwaliteiten. Zo is Trisha Koevoets, derdejaarsstudent Communication & Multimedia Design, lid van het team met de focus op media. ‘’Ik ben fan van motorsport en dit is een perfecte kans om daarin te groeien. Het is een hele leuke ervaring en tot nu toe ook nog eens heel leerzaam’’, zegt ze.

Team Advantix komt elke week bijeen in Breda om samen te werken aan de raceauto. Dat is hard werken. ‘’Omdat raceauto’s altijd sneller en beter kunnen, blijft er genoeg uitdaging binnen deze tak van sport’’, aldus de twee, die het vooral ook erg gezellig vinden. ‘’Je leert nieuwe mensen kennen uit alle richtingen van Avans, het is een unieke kans om jezelf te ontwikkelen. Er is ook de ruimte om ideeën die je hebt gelijk uit te werken en in de praktijk te brengen. Dit is de plek om je eigen creativiteit en nieuwsgierigheid de vrije loop te geven.’’



Team Advantix zoekt leden die het team willen versterken. Ben jij Avansstudent en lijkt je dat wat? Morgen is er een introductieborrel bij Avans aan de Lovensdijkstraat in Breda. Ook kan je via hun socials contact opnemen.