Theatergroep Ludwig van Social Work speelt voorstelling over buren: ‘Ik heb nog nooit op het podium gestaan’

Foto gemaakt tijdens een van de repetities. V.l.n.r.: Marieke, Mart, Evonn (achter), Anika. Foto gemaakt door: keographics.com.

Na acht maanden repeteren staan Social Workstudenten van theatergroep Ludwig maandag en dinsdag op het podium met de voorstelling ‘Buren is een werkwoord’.

Nog nooit stond tweedejaarsstudent Anika Pröpper op het podium. Maar stiekem had ze dat wel gewild. Dus toen de kans zich voordeed om in een theatervoorstelling mee te spelen van haar eigen opleiding, besloot ze mee te doen. “Ik heb theater altijd leuk gevonden, maar ik durfde nooit auditie te doen voor een vereniging”, vertelt Anika. “Mijn mentor, en tevens regisseur van de voorstelling, Monika Kowalewska, zei dat ze het echt iets voor mij vond om mee te doen. Dat was het duwtje in de rug dat ik nodig had.”

Vanaf september repeteerde Anika samen met zes andere Social Workstudenten elke dinsdagavond drie uur lang. “In het begin was het nog niet concreet hoe de voorstelling eruit moest zien. We deden veel improvisatie maakten daardoor met verschillende vormen van theater kennis. Dat was erg leerzaam.”

Theatergroep Ludwig is in 2012 opgericht als (keuze)onderdeel van de opleiding Social work van Avans in Den Bosch. Elk studiejaar brengt Ludwig studenten bij elkaar om samen een voorstelling te maken, begeleid door een professionele regisseur en theaterschrijver.

Oekraïnse buren

De voorstelling gaat over contact met nieuwe buren, een onderwerp waar iedereen eens mee te maken krijgt in het leven. Voor de studenten die meespelen in de voorstelling is het een actueel onderwerp omdat het verhaal ook gericht is op hun eigen ‘nieuwe’ buren. Naast het Avansgebouw aan het Hervenplein worden sinds 2022 Oekraïners opgevangen.

“Voor ik aan de opleiding begon, wist ik niet dat daarnaast een vluchtelingenopvang zat. Ik vond dat best confronterend, ik was nog nooit op een opvang geweest”, vertelt Anika. Inmiddels heeft de student er heel wat uren doorgebracht, omdat de repetities plaatsvonden in de gymzaal van de opvang. “We hoopten daardoor dat er een aantal Oekraïners mee wilden doen aan de voorstelling, maar dat is helaas niet zo. Wel zitten er twee interviews met hen in de voorstelling.”

Taalbarrière

In het stuk spelen de studenten zichzelf en putten ze uit hun eigen ervaring. Eerstejaarsstudent Nina von Piekartz speelt ook mee. “Het stuk gaat over hoe wij als groep studenten kennismaken met onze buren in de opvang. Dat is behoorlijk lastig vanwege de taalbarrière”, legt Nina uit. “We beschrijven in het stuk hoe je contact kunt maken als je niet dezelfde taal spreekt. Bijvoorbeeld met handen en voeten en via vertaalapps.”

Anika (leunend met haar hand op haar hoofd) en Nina (met microfoon) tijdens een van de repetities

Thuis

“In een van de scènes gaat het erover wat wij denken dat ‘thuis’ is en kijken we naar hoe je je buren ervaart, zowel in de positieve als negatieve zin van het woord”, vertelt Anika. “Denk bijvoorbeeld aan het hebben van hele fijne buren waardoor je je thuis voelt en regelmatig bij ze op de koffie gaat, of juist aan minder fijne ervaringen zoals geluidsoverlast. Voor onze buren, de Oekraïners, ligt dat lastiger. Zij zijn verhuisd naar hier, wonen met vreemden in een gebouw en missen hun ‘thuis’. Ze denken daar, en aan hun buren in Oekraïne, waarschijnlijk vaak terug.”

Naar eigen zeggen leerde Nina veel wat ze ook tijdens haar opleiding Social Work kan meenemen. “Ik leerde heel open te communiceren en te blijven putten uit mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Daarnaast maakt het me ook zelfverzekerder, zowel op als naast het podium.” Anika leerde tijdens het repeteren om goed samen te werken in een groep. Dat is iets wat ze voorheen nog weleens lastig vond. “Ik heb geleerd om niet altijd de ‘eigenwijze Anika’ uit te hangen, maar om samen met elkaar een mooi stuk te maken.”

De voorstelling ‘Buren is een werkwoord’ wordt op maandag 27 en dinsdag 28 mei gespeeld in de Kleine Zaal in de Verkadefabriek in Den Bosch. Per dag zijn er twee voorstellingen, om 16:00 uur en om 19:00 uur. Toegang is gratis, maar toeschouwers moeten zich wel even aanmelden.