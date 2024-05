Voorzitter Amsterdamse studentenraad voor de rechter, Harvard voortaan neutraal

Afgelopen week breidden pro-Palestina demonstranten hun tentenkampen uit, ontruimde de ME een gebouw en stonden verschillende verdachten voor de rechter. Eén van hen is de voorzitter van de studentenraad van de Universiteit van Amsterdam.

Door uitstel en vertragingen is de vaart er een beetje uit, maar het OM is nog steeds bezig om met behulp van het ‘snelrecht’ verdachten voor de rechter te brengen vanwege vernielingen op de UvA-campus en geweld tegen de politie.

De Palestijnse asielzoeker Samer A. sloeg tijdens de bezetting van een UvA-gebouw twee grote monitors kapot en sloopte een koffieautomaat. Dat acht de rechter bewezen. Het OM vroeg twee maanden cel, maar de rechter vond een maand cel en een maand voorwaardelijk genoeg.

Studentenraad

De tweede verdachte die woensdag voor de rechter stond is Noah Pellikaan. Hij zou stenen naar de politie hebben gegooid tijdens de ontruiming van de Roeterscampus. Pellikaan werd vorige week al voorgeleid, maar weigerde toen zijn naam te noemen. Daarom moest hij de verdere behandeling van zijn zaak in de cel afwachten.

Inmiddels heeft de politie hem geïdentificeerd aan de hand van een oude foto in Folia, het universiteitsblad van de UvA. Pellikaan is voorzitter van de centrale studentenraad van de UvA en spreekt in die hoedanigheid met het bestuur over de demonstraties op de universiteit. Of hij gesprekspartner kan blijven weet het bestuur nog niet. Het wil niet op de rechtszaak vooruitlopen.

Pellikaan bekende tijdens de vorige zitting dat hij water en verf naar de politie had gespoten omdat hij zich bedreigd voelde. Hij ontkent echter stenen te hebben gegooid. Zijn advocaat wil de agenten verhoren die hem daarvan beschuldigen. Dat mag Pellikaan in vrijheid afwachten.

Amerikaanse invloeden

Dagblad NRC legt de Amerikaanse invloeden op Nederlandse pro-Palestina demonstranten bloot. Students for Justice in Palestine (SJP) komt uit de Verenigde Staten, maar heeft al jaren een afdeling in Maastricht en Amsterdam. Later zijn ook Utrecht, Nijmegen en Rotterdam daarbij gekomen.

SJP-studenten vragen al langer aan hun universiteit om de banden met Israëlische onderwijsinstellingen te verbreken. Ze maken daarbij gebruik van adviezen uit de VS en krijgen een handboek demonstreren en gebouwen bezetten van hun Amerikaanse geestverwanten.

Harvard blijft neutraal

Bestuurders zullen deze week ook naar Amerika kijken. Daar heeft de universiteit van Harvard afgelopen woensdag besloten vaker neutraal te blijven. Het bestuur van de universiteit wil geen positie meer innemen in conflicten die haar niet direct aangaan.

Een Harvardcommissie adviseert het bestuur om minder vaak partij te kiezen. “Door je solidair te verklaren met de ene groep loop je altijd het risico een andere groep van je te vervreemden.” Dat advies neemt het bestuur over.

Claudine Gay, de vorige Harvardbaas, moest enkele maanden geleden opstappen omdat ze in een hoorzitting had geprobeerd min of meer neutraal te blijven. Toen was de vraag of ze oproepen tot genocide op de campus acceptabel vond.

Excuus

Twee weken geleden werden twee Joodse studenten van de Rijksuniversiteit Groningen uitgejouwd door pro-Palestijnse demonstranten. Het filmpje ervan ging viral, maar was dit wel het anti-semitisme waarvoor het gehouden werd?

De Groningse UKrant spoorde meerdere betrokkenen op en schreef er een interessant stuk over. Daarin zeggen de demonstranten: “Als we die studenten het gevoel hebben gegeven dat ze worden buitengesloten, dan bieden we daarvoor onze excuses aan.”

Krijtverf

In Delft gebruiken demonstranten afwasbare ‘krijtverf’ vertelt een demonstrant: “Makkelijk te verwijderen als de universiteit hier problemen mee heeft.” De afgelopen dagen groeide het tentenkamp op de campus, ziet universiteitskrant TU Delta. Op de Nutella die de demonstranten eten zit een sticker: “Boycot of Israel”.

Gebouw ontruimd

In Nijmegen liep een demonstratie begin deze week opnieuw uit op een bezetting. Collegebestuurder Wigboldus riep de bezetters per megafoon op om het gebouw te verlaten, maar daaraan gaven ze geen gehoor. ME’ers sleepten de bezetters dinsdagnacht alsnog naar buiten.

Aangifte Wageningen

In Wageningen hebben betogers een heel andere grens overschreden, vindt de universiteit. Zij vergeleken zionisten herhaaldelijk met nazi’s. Groepsbelediging, vindt de raad van bestuur, die aangifte deed bij de politie, meldt Omroep Gelderland.