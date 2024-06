Actievoerders bezetten hal van universiteitenvereniging UNL (UPDATE)

Pro-Palestijnse actievoerders proberen het gebouw van universiteitenvereniging UNL te bezetten. Ze willen dat de universiteiten de banden met Israël verbreken. Maar ze zijn aan het verkeerde adres, zegt een woordvoerder. UPDATE: de politie heeft ingegrepen.

Enkele tientallen actievoerders met gezichtsbedekkende sjaals en maskers hebben de hal bezet van een kantoorgebouw in de Haagse binnenstad, waar onder meer de vereniging van Nederlandse universiteiten is gevestigd. Ze zijn ook op een dakje geklommen.

“Het is redelijk intimiderend”, zei een woordvoerder van UNL aan het begin van de middag. “We zijn in overleg met elkaar en met de politie over wat nu verstandig is.”

De activisten zelf stelden dat UNL bezet was en verspreidden een foto van de actie. Een groot spandoek met ‘Boycott & divest’ hing aan de gevel, met ernaast een doek dat de universiteiten medeplichtig verklaarde aan genocide.

Inmiddels heeft de politie het gebouw ontruimd en de demonstranten van het dakje gehaald. Op beelden is te zien dat het er vrij kalm aan toeging. Agenten geleidden licht tegenstribbelende demonstranten naar busjes, terwijl de rest slogans schreeuwde als: “We are people, what are you?”

Foto: actievoerders

De afgelopen weken hebben de bestuurders van universiteiten hun reacties op elkaar afgestemd, menen de demonstranten. De universiteiten hebben bijvoorbeeld bedacht dat ze commissies gaan oprichten om samenwerkingsverbanden te beoordelen. De demonstranten willen daar niet op wachten, “especially while Palestinians are being slaughtered every second”.

Juiste adres

Maar zijn de actievoerders aan het juiste adres? “Wij nemen geen beslissingen over de samenwerking van universiteiten met welke organisatie dan ook”, zegt een woordvoerder. “Dat doen de universiteiten zelf. Binnen de vereniging wisselen we kennis uit, maken we afspraken over de cao en zetten we ons in voor zo goed mogelijke randvoorwaarden voor universiteiten.”

“Viva viva intifada”, staat onder een verklaring van de activisten. Het verwijst naar eerdere Palestijnse opstanden tegen de Israëlische bezetting. Tijdens de eerste intifada in de jaren 80 werd Hamas opgericht, de terreurorganisatie die op 7 oktober Israël aanviel en 1.400 mensen doodde en 200 mensen ontvoerde. Israëlische bombardementen op de Gazastrook hebben sindsdien meer dan 35 duizend mensen om het leven gebracht en grote delen van het land verwoest.