Afstudeerders CMD exposeren projecten: van zonnebrand tot onbemand Starbucks-verkooppunt

Student Bjarne Kooijmans met zijn onbemande verkooppunt

Afgestudeerde studenten Communication & Multimedia Design in Den Bosch exposeerden dinsdagmiddag hun afstudeerprojecten voor bezoekers. Van het maken van een sprookje over het imago van Helmond tot een parfum gemaakt van schone lucht: Punt nam een kijkje.

Alle projecten die tijdens de expositie waren te zien, zijn met een voldoende afgerond. Mika van de Wiel was een van die studenten. Hij creërde een VR-wereld waardoor mensen meer informatie krijgen over het werk binnen Defensie. ‘’Uit gesprekken die ik voerde, blijkt dat twee op de drie mensen bij Defensie wil of er ooit over na heeft gedacht. Alleen krijgen mensen er vaak een vertekend beeld van. Zo denken ze bijvoorbeeld dat ze veel in de modder kruipen, de hele dag in het bos moeten schieten of dat het niet voor vrouwen is.’’ Mika heeft een virtuele wereld gemaakt waarin je enkele vragen krijgt. Op basis van jouw gegeven antwoorden, geeft de website informatie die aansluit op jouw interesses. ‘’Zo kun je bijvoorbeeld luisteren naar militairen die hun ervaringen delen.’’ Op deze manier krijgen geïnteresseerden meer informatie over Defensie. Ook zorgt dit er volgens de student voor dat mensen langer op de website blijven hangen dan normaal. De gebruiker wordt namelijk continu geprikkeld met nieuwe vragen. Voor zijn afstudeerproject kreeg hij een tien. ‘’We wisten niet goed wat we nog meer moesten verwachten van studenten’’, licht Eke Rebergen, een van de beoordelaars, toe.

Student Mika van de Wiel

Relevant werk

De afstudeerders worden beoordeeld op drie dingen. Zo moeten de studenten volgens Rebergen op een goede manier laten zien dat ze gestructureerd te werk zijn gegaan. Ook moeten de gekozen onderwerp actueel zijn. ‘’De studenten moeten weten wat er speelt.’’ Ook moet het afstudeerproject relevant werk opleveren. ‘’De studenten moeten laten zien dat er ergens mensen zijn die er gebruik van gaan of kunnen maken”, zegt hij.

De expositie

Onbemande Starbucks

Student Bjarne Kooijmans rondde zijn project met een acht af. Zijn liefde voor Starbucks was voor hem de aanleiding van zijn project. ‘’Ik drink veel Starbucks en betaal ook voor de ervaring die ik daar krijg”, vertelt hij. Starbucks heeft niet alleen cafés, maar ook onbemande verkooppunten. Volgens de student zijn deze echter te vergelijken met het halen van een cappuchino bij de AH To Go. Uit irritatie en kritiek richting Starbucks bedacht Bjarne een nieuw onbemand verkooppunt, die wel de Starbuckservaring geeft. ‘’Mijn punt bestaat uit twee onderdelen. Een AI-aangedreven avatar en het koffieproces.’’



De avatar heeft een eigen karakter en werkschema, net als een echte medewerker. ‘’De avatar gaat met je in gesprek. Zo wordt er gevraagd wat voor koffie je wil en wat voor beker.’’ Het maken van de cafëinehoudende drank wordt gedaan voor de ogen van de klant. ‘’Dit geeft je het gevoel van kwaliteit en versheid. Hetgeen waar Starbucks voor staat.’’

