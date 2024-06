Akkoord studenten in medezeggenschap: ze krijgen 500 tot 1.200 euro per maand

Illustratie: Joris Habraken

De vergoedingen voor studenten in de medezeggenschap moeten omhoog, hebben studentenorganisaties en onderwijsinstellingen afgesproken. Voor studenten in de centrale raden wordt de ‘richtlijn’ 500 tot 1.200 euro per maand.

Studenten in de medezeggenschap praten mee over het beleid van hun hogeschool of universiteit. Op belangrijke punten hebben ze zelfs instemmingsrecht. Bij die verantwoordelijkheid hoort een adequate vergoeding, vinden alle partijen, maar hoe hoog moet die zijn?

De afgelopen jaren kwamen onderwijsinstellingen en studenten daar niet uit. Eind december probeerde de minister de gesprekken vlot te trekken door een paar miljoen extra te beloven aan de hogescholen en universiteiten. Maar dan moesten ze wel vóór de zomer tot een akkoord komen met studentenorganisaties ISO en LSVb.

Richtlijn

Dat akkoord is er nu, al is het niet van harte. Het bevat inderdaad afspraken over een minimumvergoeding, maar daar zijn uitzonderingen op mogelijk. Ook hebben de partijen een “proces” afgesproken om tot die hogere vergoeding te komen, waarbij de afgesproken bedragen gelden “als richtlijn”.

Studenten in een centrale medezeggenschapsraad zouden maandelijks tussen de 500 en 1.200 euro per maand moeten krijgen. Voor facultaire of decentrale raden is dat tussen de 250 en 525 euro.

Omlaag?

Universiteiten en hogescholen zeggen toe dat ze over deze vergoedingen “constructief” in gesprek gaan met hun eigen medezeggenschapsorganen. Eind dit jaar maken ze bekend hoe die gesprekken zijn verlopen en welke vergoedingen ze hebben afgesproken. Dan ontstaat ook eindelijk een landelijk beeld van wie wat krijgt.

Eerder ontstond bij medezeggenschappers de zorg dat een landelijke richtlijn lager zou uitvallen dan de vergoedingen die sommige instellingen nu al betalen. In het akkoord staat dat “positieve” uitzonderingen mogelijk zijn, maar of instellingen die ‘te veel’ betalen nu de vergoeding omlaag mogen brengen is niet helemaal duidelijk.

Voor studenten in opleidingscommissies zijn geen bedragen afgesproken. ISO en LSVb hadden daar 125 tot 200 euro per maand voorgesteld, maar daarmee gaan de hogescholen en universiteiten niet akkoord.

Urennorm

In 2018 kwamen de partijen al een urennorm overeen. Studenten in een centrale raad zouden daaraan ongeveer acht uur per week besteden, spraken ze af. Uit de laatste medezeggenschapsmonitor blijkt dat hbo-studenten dat inderdaad doen. Bij wo-studenten is dat eerder rond de twintig uur per week.

Toen de urennorm er eenmaal was vroeg de Tweede Kamer ook om een landelijke richtlijn voor financiële vergoedingen voor studenten in de medezeggenschap. Dijkgraaf is blij dat die er nu is, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Daarmee is de kans groot dat de universiteiten en hogescholen hun toegezegde drie miljoen krijgen. Dat bedrag moeten ze wel met elkaar delen.