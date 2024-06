Bijeenkomst over conflict Israël-Palestina op Avans: ‘We hebben hier zeven maanden geen aandacht aan besteed’

Voor het eerst was er een bijeenkomst op Avans over de oorlog tussen Hamas en Israël. Tijdens deze dialoogsessie op dinsdag 4 juni werd de geschiedenis van het conflict uitgelegd, was er een gastspreker en werden gevoelens gedeeld. Interim-bestuurder Jan Bogerd was namens het College van Bestuur ook aanwezig om naar studenten en docenten te luisteren.

