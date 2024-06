Bijzondere gevonden voorwerpen bij Avans: van wie zijn deze spullen?

De laatste dag van het studiejaar is in aantocht en dat betekent: grote schoonmaak bij Avans. Ook de gevonden voorwerpen worden tevoorschijn gehaald om ze definitief op te ruimen.

Volgens Johan Kuijpers, werkzaam bij Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) in Den Bosch, wordt enkel het meest waardevolle opgehaald. Denk aan iPhones en AirPods. “De rest krijgt zo goed als mogelijk een tweede leven. Plastic doen we in de recyclebak, kleding brengen we naar een goed doel of kledingcontainer en bankpasjes naar de bank”, legt Johan uit.

“Vorig jaar heeft een collega kleding naar de Filipijnen gestuurd. Hij werkte aan een project om kleding in te zamelen voor een gemeenschap. Dat zijn mooie initiatieven”, vertelt Johan. Daarnaast legt hij uit dat ze bij het vinden van pasjes of documenten altijd een mail of Teamsbericht sturen naar de desbetreffende student. Rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten worden wel iets langer bewaard, maar mocht het document zijn verlopen dan wordt het doorgeknipt en weggegooid. “Het raarste wat ik laatst heb gevonden is een elektrische tandenborstel. Die staat er trouwens nog.”

De redactie van Punt dook de ‘gevonden voorwerpen kasten’ van verschillende Avanslocaties in om te onderzoeken wat studenten en medewerkers zowel zijn kwijtgeraakt. Herken je iets? Neem dan contact met Punt op.

Knuffel

Een van opvallende items is toch wel deze knuffel (foto bovenaan). Hoe kun je deze nu achterlaten? Mocht je allerlei slapeloze nachten hebben gehad omdat je deze cutie mist, hij is op te halen bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda.

Beeldscherm

Heeft iemand series kijken in de pauze iets te serieus genomen? Of is dit stuk elektronica gebruikt voor een presentatie? Hoe dan ook, deze monitor ligt bij de gevonden voorwerpen op de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

Bloemetjes Hoofdtelefoon

Hoofdtelefoons worden vaak gevonden, net als draadloze oordopjes. Maar deze hoofdtelefoon heeft wel een bijzonder uiterlijk. Hij is namelijk met de hand beschilderd. Wie heeft ‘m opgefleurd maar is ‘m vervolgens kwijtgeraakt? Op te halen bij locatie van St. Joost School of Art & Design in Den Bosch.



Algemene pareltjes

Kabels, drinkflessen en brillen. Dat zijn de verloren items die Punt het vaakst aantreffen in alle kasten. Maar ook paspoorten, pinpassen, vriendenboekjes en functionerende telefoons worden achtergelaten.

Kleding

Naast losse spullen zijn er ook veel kledingstukken die gevonden worden, deze worden opgehangen in de hiervoor bedoelde kledingrekken. Op het rek dat bij de Hogeschoollaan staat, past bijna niks meer bij. Eenmaal andermaal? Verkocht! Aan de kledingcontainer ;-).