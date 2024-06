BST De Derde Akte staat op podium met de Oevers van de Schaduw: ‘Ik kijk ernaar uit om ze op het podium te zien stralen’

Repetities met de castleden van de Oevers van de Schaduw

De Bredase studententheatergroep BST De Derde Akte staat aanstaande zaterdag om 20:00 uur op het toneel van Podium Bloos. Zes leden kruipen in de huid van diverse personages in de nieuwe theatervoorstelling aan de Oevers van de Schaduw.

Tijdens de voorstelling maakt het publiek kennis met het personage Edward. Edward is een toneelschrijver die één jaar geleden zijn vrouw Ruby verloor. Ondanks dat hun huwelijk niet vlekkeloos verliep, heeft hij veel moeite met het overleden van zijn overleden echtgenoot. Op een avond verschijnt de geest van Ruby. Zij geeft haar man de taak om uit te zoeken wat er de dag van haar dood gebeurde. Ruby’s geest neemt de zaal mee naar het drama rondom hun huwelijk en haar dood.

Kunstzinnige keuzes

Maartje van Bel is tweedejaarsstudent Illustrated and Animated Storytelling aan St. Joost School of Art and Design in Breda. Zij is nu twee jaar lid van de vereniging. ‘’BST De Derde Akte is dé studententheatergroep van Breda. Het is een combinatie van borrelen, feesten en theater.’’ De student is zaterdag niet te zien op het podium. ‘’Ik sta achter de schermen als artistiek leider. We maken alle kunstzinnige keuzes, zo hebben we het stuk en de regisseur gekozen.’’ De student bereidt de notulen voor de vergaderingen voor. Ook zorgt ze er samen met haar team voor dat ze met het bestuur op een lijn zitten. ‘’Ik onderhoud dat contact.’’

‘Shinen’

BST De Derde Akte bestaat uit tweeënvijftig leden. De groep organiseert niet alleen maar voorstellingen, ook borrels, feestjes en improvisatieavonden worden gehouden. ‘’We hebben leden die liever borrelen en kijken naar de voorstellingen. Ook hebben we leden die achter de schermen shinen, in plaats van ervoor.’’ Dat is ook de reden dat er is gekozen voor dit stuk. ‘’Zowel op het podium als achter de schermen is er veel uitdaging.’’ Zo naaide iemand een jurk voor een van de castleden. ‘’Op deze manier kunnen degenen die niet op het podium staan, toch creatief bezig zijn.’’

Voor zaterdag zijn er nog kaartjes verkrijgbaar. Via de website van Podium Bloos zijn de kaartjes voor €15,00 te krijgen.

Passie voor theater

Om lid te worden van de vereniging, moet je in Breda studeren en een passie voor theater hebben. ‘’We organiseren een paar keer per jaar voorstellingen of improvisatieavonden. Er zijn dan altijd mensen van het bestuur aanwezig die je kunt aanspreken. We zorgen er dan voor dat je met een inschrijfformulier naar huis gaat.’’ Ook zijn er in september en januari informatieavonden waarbij je kunt komen kijken. ‘’Om de maandag borrelen wij in café Dunne. Als je het gezellig vindt, kun je ons altijd een berichtje sturen via onze Instagram en langskomen.’’

Ondanks het feit dat Maartje niet op de planken staat zaterdag, komen er wel vrienden en familie voor haar naar Breda toe. Zij zijn erg benieuwd naar de voorstelling waarvoor BST De Derde Akte al een half jaar oefent. Maartje is er in ieder geval helemaal klaar voor. ‘’Ik heb de cast al vaak zien repeteren, dus ik heb er alle vertrouwen in. Ik kijk er erg naar uit om ze op het podium te zien stralen.’’