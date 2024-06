Column: Je krijgt er nog een van mij, maar dit is echt, je weet het, de… 

Foto: Ilse Wolf

De laatste. Vier jaar lang studeren, toewerkend naar dat ene moment en dan staat het zomaar ineens voor je neus. Die allerlaatste eindpresentatie, daar krijg ik me toch een partij zenuwen van.

Je kent dat vast wel, het idee dat je project of verslag bijna af is en je nog zo lang moet wachten op je beoordeling. Precies op dat punt, daar sta ik nu. Met nog een week voordat ik mijn presentatie mag geven, hoef ik hem alleen nog maar in elkaar te zetten. Dat wachten op de presentatie maakt mij alleen nog maar zenuwachtiger.

Naast dat de zenuwen oplopen, groeit ook het besef dat het straks echt klaar is met studeren. Ein-de-lijk! Zoals je merkt, ik vind het niet erg dat ik klaar ben met de schoolbanken. Maar het is ook een periode waarin heel veel gaat veranderen. Ondertussen ben ik al een tijdje bezig met solliciteren en ook daar had ik de lat weer ontzettend hoog gelegd voor mezelf. Gelegd inderdaad, want na de eerste paar sollicitaties werd ik al gebeld of ik niet op de juniorfunctie wilde solliciteren. Tsja, misschien was mijn ervaring nog niet helemaal passend bij een rol als brand manager.

Waar ik eerst dacht dat solliciteren voor je eerste echte grotemensenbaan eng zou zijn, zijn er echt opvallend veel mensen die je hierbij willen helpen. En even tussen jou en mij: iedereen heeft ooit zijn eerste grotemensenbaan moeten vinden. Wat mij het meeste heeft geholpen in dit hele sollicitatieproces is eerlijkheid en openheid. Ja, ik ben op zoek naar een baan. Het liefst met marketing en communicatie of iets met student support (als je nog iets weet, je weet me te vinden ;)). En ik vertel ook eerlijk wat ik zoek en wat ik verwacht van een werkgever. Dan heb je wellicht de kans dat je vaker een ‘nee’ te horen krijgt, maar zo weet je wel zeker dat je op een plek belandt waar je het echt naar je zin gaat hebben.

Naast de eerlijkheid en openheid is het mijn tip om zoveel mogelijk mensen uit jouw netwerk in te schakelen. Vertel tegen iedereen dat je op zoek bent naar een baan en wie weet kom je via via wel aan een passende plek. En als het niet lukt om een baan te krijgen, dan vergroot je op zijn minst je netwerk. Dat is altijd handig voor later.

Dus, ga je volgend jaar afstuderen (of ben je nu aan het afstuderen)? Schreeuw het van de daken, vertel wat je zoekt, wees eerlijk en dan weet ik zeker dat je die baan gaat vinden die perfect bij jou past!

Nou, dit was hem dan. Dit was echt de allerlaatste, de rekening is nu toch eindelijk betaald.