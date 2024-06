Delta zet gecensureerd artikel weer online

Artikel Delta

Het Delftse universiteitsblad Delta heeft een weggehaald artikel over een slecht functionerende directeur opnieuw gepubliceerd. Met een hartenkreet van de hoofdredacteur erbij.

De TU Delft ligt sinds maart onder vuur vanwege de problemen met sociale veiligheid. Het College van Bestuur kreeg een tik op de vingers van de Inspectie voor het Onderwijs: er zou sprake zijn van wanbeheer.

En toen moest de redactie van universiteitsblad Delta in april een artikel over sociale veiligheid offline halen. De juridische dreigementen kwamen niet alleen van een voormalige directeur, maar ook van de universiteit zelf.

Angst

Het grondige artikel won een award van de Kring van Hoofdredacteuren van media in het hoger onderwijs. Het beschreef hoe een slecht functionerende directeur van het Innovation & Impact Centre moest vertrekken en medewerkers een zwijgplicht kregen opgelegd.

Aanvankelijk stond ook de naam van de directeur in het artikel. Die is na snelle juridische druk van deze man dezelfde dag nog weggehaald, staat in een terugblik van hoofdredacteur Saskia Bonger. Het verwijderen van de naam had misschien niet gehoeven, maar het is onzeker wat in zo’n geval de doorslag geeft: het recht op privacy of de persvrijheid en het maatschappelijk belang.

Intussen kwam de juridische afdeling van de TU Delft met een eigen eis, schrijft Bonger, want Delta citeerde uit vertrouwelijke stukken. “De TU zal alle schade verhalen op Delta en mij als hoofdredacteur persoonlijk als het artikel niet vóór 17:00 uur offline is.”

Geen garanties

Het College van Bestuur gaf die avond geen garanties dat het Delta principieel zou steunen en dat de redacteuren geen schadeclaim zouden krijgen. “Dus ziet Delta geen andere oplossing dan het stuk rond 20:00 uur offline te halen”, aldus de toelichting.

Dit wekte veel verontwaardiging en critici meenden dat de persvrijheid in het hoger onderwijs wederom in gevaar was (na eerdere voorvallen bij andere media). Het Delftse bestuur bood excuses aan, maar nam de redactie nog niet in bescherming.

Eerst moest er onafhankelijk juridisch advies worden ingewonnen over het recht op persvrijheid versus de geheimhoudingsplicht van werknemers. Daaruit bleek dat de journalisten van Delta het artikel toch konden plaatsen en dat is nu gebeurd.

Steun

Bonger hoopt op meer vertrouwen en transparantie aan de universiteit. “Nog steeds hebben we dagelijks te maken met ingewikkelde werkomstandigheden, omdat informatie moeilijk te krijgen is, omdat transparantie nogal eens ontbreekt en omdat collega’s geregeld tegen ons persoonlijk onze integriteit en manier van werken in twijfel trekken.”

Maar de redactie kreeg ook veel steun en vertrouwen, waarvoor Bonger de lezers bedankt. “We zullen elke dag ons best doen om dat te blijven verdienen.”