Demissionair woonminister De Jonge werkt nog altijd aan comeback hospita

Illustratie: Julika Runow

Een student in huis nemen gaat niet zomaar. Je eigen huur kan erdoor omhoogschieten of de bank verbiedt het. Demissionair woonminister Hugo de Jonge werkt in de laatste dagen van zijn bewind nog aan een wetswijziging.

Acht procent van de Nederlanders zou wel een kamer aan een student willen verhuren, blijkt uit een enquête die onder meer de bewoners van studentensteden invulden. Die goeie ouwe hospita zal het kamertekort niet helemaal oplossen, maar demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge ziet wel degelijk potentie, schreef hij afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer.

Uitgezonderd

Hij wil hospitaverhuur aantrekkelijker maken door tijdelijke contracten in de wet op te nemen. Die mogelijkheid werd eerder juist drastisch ingeperkt door de Tweede Kamer, met de initiatiefwet Vaste huurcontracten. De Jonge creëerde al een uitzondering voor studenten op die wet, maar nu wil hij ook hospita’s tegemoetkomen.

Zo wil hij dat het huurcontract van kamerbewoners stopt zodra de hospita haar huis verkoopt. Nu is de bank vaak huiverig om in te stemmen met hospitaverhuur, omdat bij de eventuele verkoop van een huis het vaste huurcontract van een student gewoon blijft doorlopen. Dat verlaagt de waarde van het huis.

Gewoon

Maar De Jonge wil voor hospita’s ook weer ‘gewoon’ tijdelijke huurcontracten terug in de wet hebben. Hij denkt dat huiseigenaren sneller een kamer verhuren aan een student, expat of iemand die pas gescheiden is als je die een tijdelijk contract kunt geven, van twee of vijf jaar.

De Jonge pleit al langer voor een comeback van de hospita. Hij kijkt als woonminister tegen een tekort van enkele tienduizenden studentenkamers aan. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van zijn ministerie dat een derde van de studentenstadbewoners nog wel een kamer over heeft van twaalf vierkante meter of meer.

Groningers

Slechts een klein deel is bereid om zo’n leegstaande kamer te verhuren. Dat blijken vooral inwoners van Groningen en Utrecht te zijn. Van hen ziet respectievelijk veertien en elf procent zichzelf wel een student in huis nemen. In Rotterdam en Den Haag zijn ze met respectievelijk één en twee procent een stuk minder enthousiast.

De Jonge wil een informatiecampagne voor hospita’s beginnen. Zo moeten zij er rekening mee houden dat huurinkomsten invloed kunnen hebben op toeslagen of uitkeringen. Wie in een sociale huurwoning zit moet ook goed opletten met de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Een student in huis met een eigen inkomen zou ervoor kunnen zorgen dat de jaarlijkse huurverhoging flink toeneemt. De Jonge onderzoekt of hij dit specifieke probleem ook met nieuwe wetgeving kan tackelen.

Als het volgende kabinet de ingeslagen weg doorzet, kan het ministerie eind dit jaar een eerste versie van het wetsvoorstel af hebben.