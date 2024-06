Eerste Kamer stemt voor hogere vergoeding pechstudenten 

Illustratie: Esmee Rops

De Eerste Kamer is akkoord met de wet die de ‘kwaliteitsbekostiging’ in het hoger onderwijs schrapt. Daarin staat ook dat de tegemoetkoming aan studenten van het leenstelsel met de inflatie meegroeit, wat 200 euro kan schelen.

Universiteiten en hogescholen hoeven niet langer allerlei plannen in te dienen om in aanmerking te komen voor de miljoenen die vrijvielen toen de basisbeurs in 2015 werd afgeschaft.

Minder papierwerk

Na de Tweede Kamer vindt ook de Senaat dat het geld voortaan ‘gewoon’ naar hogescholen en universiteiten kan worden overgemaakt. Dat scheelt veel papierwerk en het is een welkome bijdrage voor instellingen die de komende tijd minder te besteden hebben vanwege teruglopende studentenaantallen.

De wet van demissionair minister Robbert Dijkgraaf regelt ook dat studenten die onder het leenstel vielen tot iets meer dan 200 euro extra tegemoetkoming kunnen krijgen. De vergoeding groeit mee met de inflatie.

Het bedrag gaat hierdoor omhoog van 359 naar 410 euro per jaar. Afgestudeerden die vier jaar basisbeurs zijn misgelopen krijgen dus begin volgend jaar een tegemoetkoming van 1.640 euro, in plaats van 1.436 euro.