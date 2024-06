EK-koorts onder Avansstudenten: ‘Ik voel dat we gaan winnen’

Foto via Sander Sammy, Unsplash

Nog twee dagen, dan komt het Nederlands elftal voor het eerst in actie op het EK voetbal met de wedstrijd tegen Polen. Het toernooi in Duitsland begint vanavond, en dat is iets waar Avansstudenten uit binnen- en buitenland zich op verheugen.

”Ik heb echt heel veel zin in het EK. Normaal ben ik niet zo’n voetbalfan, maar dat verandert bij eindtoernooien. Dan kijk ik alles’’, vertelt de Italiaanse Francesca Figaroli die Milieukunde studeert in Breda. ‘’Het zijn momenten waarop ik trots op mijn land ben, omdat we dan samen juichen voor ons land en allemaal bij elkaar komen om te kijken. Dat zijn heel mooie momenten.’’



Goede sfeer

De derdejaarsstudent kijkt samen met vrienden en familie. In eerste instantie in Bredase cafés, maar als haar land nog in het toernooi zit als het vakantie is doet ze dat in haar thuisland op grote pleinen. ‘’De sfeer is dan altijd heel goed. Ik verkleed me niet, maar schmink wel de kleuren van de Italiaanse vlag op mijn wang’’, zegt Francesca, die denkt dat Italië goede kans maakt op de eindwinst. Net als bij het vorige EK.

Francesca Figaroli

‘’Ik voel gewoon dat we weer gaan winnen. Het is niet dat we dit jaar een team met bekende topspelers hebben, maar dat is denk ik juist de kracht. De spelers hebben het gevoel dat ze wat moeten bewijzen en gaan er harder voor werken. En als dat gebeurt, is het groot feest in het land.’’

Blessure Frenkie de Jong

Mohamed Maalim, eerstejaarsstudent Social Work in Den Bosch, juicht de komende weken voor Oranje. Hij hoopt dat het team onder leiding van Ronald Koeman het ver gaat schoppen. ‘’Een plek in de kwartfinale of de halve finale zit er misschien wel in, maar het helpt niet dat Frenkie de Jong geblesseerd afhaakte’’, vertelt hij teleurgesteld op de Onderwijsboulevard in Den Bosch. ‘’Al sinds zijn debuut bij Ajax, vind ik hem de beste middenvelder die we hebben. Zijn vervangers zijn goed, maar het verschil met de rest is groot.’’

De wedstrijd tegen Polen kijkt hij zondagmiddag thuis met zijn familie en dat doet hij ook bij de andere groepswedstrijden. Mocht Nederland daarna doorgaan naar de volgende ronde, kijkt hij in de stad met vrienden. Mohamed hoopt ook wedstrijden van andere landen mee te pakken. ‘’Vroeger keek ik zoveel mogelijk, nu heb ik geen tijd meer om drie wedstrijden per dag te kijken.’’

Hoog in emotie

Fanatiek durft Mohamed zichzelf best te noemen, zeker als Oranje speelt. Als ze eruit vliegen op een groot toernooi, zoals in 2021 tegen Tsjechië, baalt de eerstejaars flink. ‘’Toen zat ik hoog in mijn emotie. Dat zakt daarna, maar ik zit er dan wel mee.’’

Benjamin Sourdoire

Het toernooi winnen is niet iets wat Oranje volgens Mohamed gaat doen. Landen als Duitsland en Frankrijk dicht hij meer kans toe, net als Engeland. ‘’Die teams hebben spelers als Saka, Foden, Sané, Musiala en Mbappe’’, aldus de student, die voorspelt dat Nederland zondag met 2-0 of 2-1 wint van Polen.



Frankrijk

Iemand die ook denkt dat Frankrijk ver komt, is Benjamin Sourdoire. De tweedejaarsstudent Milieukunde in Breda komt uit Frankrijk en is enthousiast over de kansen van zijn land. ‘’Ik denk dat Engeland en Duitsland goede teams hebben, maar wij gaan winnen. Al moet ik dat ook wel zeggen als Fransman’’, vertelt hij lachend. ‘’We hebben een team vol topspelers, met natuurlijk Mbappé als bekendste speler.’’

Colleges

De voorbereiding van de verliezend WK-finalist van vorig jaar verliep niet vlekkeloos. Recent verloor het land van Duitsland en ook tegen Canada werd niet gewonnen. ‘’Maar grote toernooien zijn anders, dan is het team altijd goed’’, zegt Benjamin, die alles van het EK probeert te kijken. ‘’Ik ben groot voetbalfan, altijd al geweest. Ik kijk thuis met vrienden in Breda en blijf ervoor thuis als het moet. Het is bijna vakantie dus qua colleges kom ik waarschijnlijk niet in de problemen, maar als Frankrijk toch zou moeten spelen tijdens een les blijf ik thuis.’’

Op vrijdag 21 juni speelt Frankrijk tegen Nederland. Dat wordt volgens de internationale student een spannende wedstrijd. ‘’Frankrijk is goed, maar ook Nederland heeft goede spelers. Ik denk dat wij winnen, maar als Nederland wint vind ik het leuk voor hen.’’

De eerste wedstrijd van Nederland begint zondag om 15:00 uur. Alle wedstrijden zijn in Nederland te zien bij de NPO.