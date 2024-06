Het studentenleven is geen sprookje en daar gaat het nieuwe boek van Avansdocent Raimke over

De omslag van het Sprookjesboek voor studenten – die niet in sprookjes geloven van Raimke Groothuizen

Er was eens… een Avansdocent die een sprookjesboek schreef over het studentenleven. Want is dat wel een gedroomd sprookje? Twee van de hoofdrolspelers in het boek, Selène Copal en Prae Molenaar, vinden van niet. Net als schrijfster Raimke Groothuizen.

Selène Copal – Foto: Ilse Wolf

Studeren is zeker geen sprookje, vindt vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design Selène Copal. Dus wie een verhalenbundel verwacht over lieve elfjes heeft het mis. Verwacht eerder sprookjes over prestatiedruk, grensoverschrijdend gedrag en eenzaamheid.

Naar eigen zeggen herkent student Selène zich “verdomd goed” in het sprookje dat Raimke Groothuizen schreef voor het sprookjesboek. “Ik wil altijd alles heel goed doen. Vooral om mijn ouders niet teleur te stellen.” Selène zegt dat ze haar studie gemakkelijk doorloopt. Daarom besteedt ze alle vrije uurtjes nuttig door 24 tot 30 uur per week te werken. “Ik doe er alles aan om geen studieschuld te hebben.”

Communicatiedocent Raimke Groothuizen schreef het ‘Sprookjesboek voor studenten – die niet in sprookjes geloven’. Ze blikt terug op haar eigen ervaringen als student met het onderwijssysteem. Volgens Groothuizen wordt er te veel over studenten gepraat en niet mét. In haar boek beschrijft ze ook de verschillende onderwerpen waar studenten tegenaan kunnen lopen aan de hand van sprookjes. Na ieder sprookje staat een persoonlijk verhaal geschreven door een student. De illustraties in het boek zijn ook gemaakt door (Avans)studenten.

In het sprookje waar Selène een bijdrage aan leverde, staat de strijd om de beste stageplek aan het koninklijk hof centraal. “Vechten voor het beste, en in mijn geval voor het beste cv, doe ik al sinds de start van mijn studie. De kans op een baan in mijn vakgebied is klein, daarom wil ik zoveel mogelijk ervaring opdoen tijdens studiegerelateerde bijbanen.”

Om andere studenten een hart onder de riem te steken en om te laten zien dat zij er niet alleen voor staan, werkte Selène mee aan het boek. Ook al moest ze zich daar kwetsbaar voor opstellen. “Dat was – en is nu het boek uitgegeven is – spannend. Maar ik besef ook dat mijn verhaal een van de lichtere uit het boek is.”

Kleurrijk door het leven

Dat kun je niet zeggen over het verhaal waar St. Joost School of Art & Design-student Prae Molenaar aan meewerkte. De tweedejaarsstudent maakte de illustraties bij het sprookje dat gaat over vooroordelen op basis van uiterlijk en looks. Zelf gaat hen kleurrijk, vintage en non-binair door het leven. “En daar ben ik vroeger, en word ik helaas nog steeds, mee gepest. Ik krijg rare blikken van vreemden op straat of word uitgelachen.”

Prae Molenaar

‘Laughing stock’

Diens reactie daarop? “In situaties waarin het grimmig is, ben ik angstig. Maar om sommige originele reacties lach ik maar”, zegt Prae. “Daarnaast werk ik mee aan het boek om awareness voor het onderwerp te creëren. Tijdens het illustreren koos ik er bewust voor om ‘fantasy features’ te gebruiken om lelijkheid te geven aan het karakter en geen jokes te maken over grote neuzen, oren of dik zijn. Ik vind dat dat niet de ‘laughing stock’ mocht zijn.” Prae illustreerde daarom grote slagtanden en een groene huid, juist omdat je die niet in de samenleving ziet. “Ik heb vaak mijn illustratie aan mijn omgeving voorgelegd, omdat ik er voorzichtig mee om wilde gaan.”

Stressvol

Als je aan Prae vraagt of het studentenleven een sprookje is, is ook diens antwoord ‘nee’. “Het studentenleven in deze maatschappij is niet alleen stressvol binnen de studie, maar ook daarbuiten door de manier waarop de overheid met studenten omgaat. Er zijn echt wel momenten waarop ik geniet van het studentenleven, maar ik noem het geen sprookje.”

Op donderdag 27 juni presenteert Raimke Groothuizen haar boek ‘Sprookjesboek voor studenten – die niet in sprookjes geloven’ in de Avenue in Breda.