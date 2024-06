Kamer stemt voor cum laude en voor exitgesprek met uitvallers

Illustratie: Daan van Bommel

Het moet mogelijk blijven om cum laude af te studeren, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Ook moeten opleidingen exitgesprekken gaan voeren met de late uitvallers onder hun studenten. Maar onderzoek naar stress door de langstudeerboete is taboe.

In het debat over de mentale gezondheid van studenten kregen de nieuwe coalitiepartijen scherpe kritiek: waarom maakt NSC zich zorgen over studenten die vroeg uitvallen en waarom breekt de VVD een lans voor studenten die willen excelleren, als ze tegelijkertijd de duimschroeven gaan aandraaien met een langstudeerboete?

Studenten gaan drieduizend euro extra collegegeld betalen als ze meer dan een jaar uitlopen en dat verhoogt bijvoorbeeld de druk op degenen met een fysieke of psychische beperking, menen critici. En hoe zit het met mantelzorg, topsport en andere goede redenen voor vertraging?

‘Geen boete’

De nieuwe regeringspartijen wimpelden het allemaal weg. We zullen zien hoe de regering het gaat inkleden, zei NSC. Het is helemaal geen boete, stelde de VVD.

Kan de regering misschien onderzoeken welke maatregelen “de bestaanszekerheid van mbo-, hbo- en wo-studenten kunnen bevorderen en financiële stress onder studenten kunnen tegengaan”, opperde GroenLinks-PvdA. Daar willen we niets van weten, was het antwoord van de nieuwe coalitie.

Eigen moties

De partijen stemden wel voor hun eigen moties, die overigens ook steun kregen van oppositiepartijen. De Tweede Kamer wil dat het nieuwe kabinet met universiteiten en hogescholen om tafel gaat, zoals NSC voorstelde. De instellingen moeten altijd een exitgesprek voeren met de late uitvallers onder hun studenten, waarin ze wijzen op de mogelijkheden om de studie weer op te pikken. Verder moeten ze een verklaring verstrekken met het uitstroomniveau en de behaalde competenties.

Hoe snel het nieuwe kabinet hierover gaat praten met de onderwijsinstellingen, is afwachten. Aan de vergadertafel komen waarschijnlijk eerst de honderden miljoenen euro’s aan bezuinigingen aan bod voordat het over details als een exitgesprek voor late uitvallers gaat.

Ook een VVD-motie kreeg een meerderheid. Het nastreven van excellentie zou een persoonlijke vrijheid moeten zijn, staat daarin. De regering zou onderwijsinstellingen ertoe moeten oproepen om honoursprogramma’s of cum laude afstuderen te behouden.

Complotten

Maar een motie van Tweede Kamerlid Claudia van Zanten (BBB) haalde het niet. Zij wilde dat de Onderwijsinspectie zou ingrijpen bij Jodenhaat in het hoger onderwijs en sprak van een escalerende situatie. Zelfs VVD en NSC zagen dat niet zitten.

Vorige week kreeg Van Zanten de vraag van D66 waarom haar partij dan iemand als minister in het zadel helpt die nationaalsocialistische complottheorieën verkondigt. Het ging over PVV’er Marjolein Faber. “Ik ga daar geen uitspraak over doen”, ontweek Van Zanten de vraag.