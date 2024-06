Kokkerellen met Punt: gepofte zoete aardappel

Elke maand deelt Punt een studentenrecept. De eisen? Budgetproof, voedzaam en vooral héél erg lekker. Deze keer is het mijn persoonlijke favoriet: gevulde gepofte zoete aardappel.

Benodigdheden voor twee porties:

1 grote zoete aardappel

200 gram (vegan) gehakt

1 avocado

250 gram cherrytomaten

4 tot 6 el kidneybonen

4 el Griekse yoghurt

Optioneel:

2 tl cripsy chili oil

Stappenplan:

1. Snijd de zoete aardappel in de lengte door de helft. Prik er zowel aan de binnenkant als de buitenkant gaatjes in. Doe de zoete aardappel vervolgens voor ongeveer 11 minuten in de magnetron.

2. Bak het gehakt, snijd de cherrytomaten doormidden en prak de avocado.

3. Breng de Griekse yoghurt op smaak met peper en zout. Je kunt er nog meer kruiden naar wens aan toevoegen. Ikzelf gebruik naast zout en peper, ook tzatzikikruiden en een scheutje natuurazijn.

4. Als de zoete aardappel gaar is, beleg je die met de avocado. Doe dan het gehakt erbovenop. Dan de kidneybonen. Top af met de saus, cherrytomaten en geraspte kaas.

5. Deze stap is optioneel. Hou je van een spicy bite, doe er dan een theelepeltje – of twee – crispy chili oil op.

Binnen een kwartiertje zet je een vullende, gezonde en eiwitrijke maaltijd op tafel waar je menig hart mee zal veroveren. In totaal was ik 6 euro per persoon kwijt aan het gerecht. Eet smakelijk!