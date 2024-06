Mentaal welzijn studenten: hoe gaat de langstudeerboete daarbij helpen?

Illustratie: Esmee Rops

Het gaat niet goed met het welzijn van studenten, vindt ook de Tweede Kamer. Maar waarom wil de nieuwe coalitie dan die langstudeerboete invoeren? Zet die het welzijn van studenten niet juist nog verder onder druk? Dat weten we nog niet, zegt de VVD.

Ruim veertig procent van de studenten heeft last van psychische klachten, zeggen onderzoekers. Vooral vrouwelijke studenten ervaren veel druk. Woensdag stond het onderwerp weer op de politieke agenda, maar het debat ging vooral over de langstudeerboete.

Studenten die meer dan een jaar uitlopen tijdens hun bachelor- of masterstudie betalen straks drieduizend euro extra collegegeld per jaar. Met die maatregel denken PVV, VVD, NSC en BBB zo’n 280 miljoen euro per jaar te kunnen bezuinigen.

Grote moeite

De oppositie heeft daar grote moeite mee, want hoe helpt die boete het welzijn van studenten te verbeteren? Dit leidt toch tot meer uitval? En wordt het dan niet nog moeilijker voor uitvallers om de studie weer op te pakken?

Maar de nieuwe coalitie ging niet echt op de vragen in. De PVV was sowieso niet bij het debat aanwezig, VVD-er Claire Martens-America zei dat ze de toekomst niet kan voorspellen en Rosanne Hertzberger van NSC wil eerst zien hoe de komende minister de maatregel uitwerkt.

Martens-America wil de term langstudeerboete liever niet gebruiken. “We hebben het hier over het feit dat je een jaar na het uitlopen zelf een iets hogere bijdrage levert in verhouding tot wat de overheid bijdraagt aan het afronden van je opleiding.”

Geen drempel

Dat punt benadrukte ook Hertzberger. “Die Rijksbijdrage is eindig en die wordt met de langstudeerboete, of hoe je die ook wil noemen, nog iets eindiger”. Martens-America zei wel dat de maatregel “er nooit voor mag zorgen dat mensen uitvallen. We moeten er dus voor zorgen dat het geen drempel wordt voor het afmaken van de opleiding.”

Maar GroenLinks-PvdA was er niet gerust op. Kamerlid Mikal Tseggai vroeg demissionair minister Dijkgraaf om op een rijtje te zetten hoe de financiële druk op studenten verlicht kan worden, maar dat was de minister niet van plan. De langstudeerboete komt niet van hem, reageerde hij, dus dat verzoek mag naar zijn opvolger.

Joodse studenten

BBB-Kamerlid Claudia van Zanten diende een motie in over een heel ander probleem: sommige Joodse studenten durven vanwege de pro-Palestijnse protesten niet meer naar hun eigen universiteit en daar lijdt hun mentale welzijn onder. Kan de Onderwijsinspectie ingrijpen?

Dijkgraaf dacht van niet. We weten niet om hoeveel studenten het gaat, zei hij, en hij heeft instellingen al opgeroepen om aangifte te doen van strafbare feiten. Sowieso kunnen studenten op alle instellingen terecht bij meldpunten en vertrouwenspersonen.

Nationaalsocialistische complottheorieënD

66-er Jan Paternotte reageerde verbaasd op de BBB-motie over Joodse studenten. “Mevrouw Van Zanten spreekt zich uit tegen antisemitisme en haat. Dat is volkomen terecht, maar wat ik dan echt niet begrijp, is dat je iemand die nationaalsocialistische complottheorieën verkondigt helpt minister te maken. Kan mevrouw Van Zanten dat uitleggen?”

Paternotte verwees daarmee naar PVV-minister Marjolein Faber, die eerder in opspraak raakte vanwege het bezigen van complottheorieën over ‘omvolking’. Van Zanten wilde er niet op reageren: “Ik sta hier niet om over personen van andere partijen te praten.”