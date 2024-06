Nationale Onderwijspremies toegekend

Illustratie: Daan van Bommel

Negen teams van hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen hebben een Nederlandse Onderwijspremie gewonnen. De hoofdprijzen van 1,2 miljoen euro gingen naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen en het Alfa College.

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf reikte de premies donderdag uit aan de winnaars en de nummers twee en drie. Voor hun bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijs ontvingen ze 1,2 miljoen, 800 duizend en 500 duizend euro.

Vergrijzing

Een team van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen was de nummer één van het hbo met het onderwijsconcept PACE. Dat bereidt studenten fysiotherapie voor op ingrijpende ontwikkelingen als de vergrijzing en de verwachte tekorten aan zorgpersoneel.

De tweede prijs in het hbo ging naar een nieuw digitaal leerpodium voor onderwijsvernieuwing dat, samen met de studenten, is ontworpen door de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en ArtEZ.

Het project Together van de Hogeschool Rotterdam was goed voor de derde prijs. Het bevordert de “ontkokering” van opleidingen en leidt ook tot meer verbinding met het hbo-onderzoek en de beroepspraktijk.

Kleuterles

De hoogste onderscheiding in het wetenschappelijk onderwijs was voor het VR-kleuterklascurriculum van de academische pabo aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat biedt pabostudenten een virtuele leeromgeving waarin ze vrijelijk kunnen oefenen met lesgeven in een kleuterklas. Ze kunnen in verschillende situaties allerlei lesstrategieën uitproberen.

De tweede prijs gaat naar SpringLab van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ondersteund door experts ontwikkelen en geven studenten geneeskunde zelf lessen via dit onderwijsplatform. Het vergroot hun zelfvertrouwen en biedt een veilige omgeving voor proefondervindelijk leren.

De Open Universiteit wint de derde prijs met de Pe(e)rfect Vaardig-methode: die helpt studenten met het online oefenen van vaardigheden en het geven en ontvangen van (peer)feedback.

Ruimtevaart

In het mbo ging de eerste prijs naar de nieuwe opleiding Interculturele Coach Onderwijsassistent van het Alfa College. De Leidse instrumentenmakers School viel in de prijzen met een ruimtevaartprogramma voor mbo’ers. Het STC college voor de zeevaart kreeg de derde prijs voor een programma in maritiem ondernemerschap en design.

Netwerk

De Nederlandse Onderwijspremie wordt toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Dat wil de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs verbeteren door het onderzoek ernaar te coördineren en financieren.

Onder het NRO valt sinds 2021 ook het ComeniusNetwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs, dat de jaarlijkse Comeniusbeurzen verdeelt.