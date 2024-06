Nieuwe cao: 3 en 4 procent loonsverhoging in het hbo

Illustratie: Joris Habraken

Het is geen 14 procent, zoals vorig jaar, maar de salarissen in het hbo blijven stijgen. Docenten en medewerkers krijgen er in juli 3 procent bij en vanaf januari nog eens 4 procent. Ook krijgen medewerkers twee keer een extra uitkering.

Vorig jaar hadden de vakbonden en werkgevers er een hele kluif aan om tot overeenstemming te komen. De inflatie was met elf procent historisch hoog. Uiteindelijk kwamen ze met een loonsverhoging van 6 tot 14 procent: de laagste salarissen gingen er het meest op vooruit.

Dit jaar gaan de salarissen per 1 juli met 3 procent omhoog, staat in het onderhandelaarsakkoord dat zojuist is gepresenteerd. Vanaf 1 januari 2025 volgt een tweede loonsverhoging van 4 procent.

Daarnaast ontvangen medewerkers in oktober een eenmalige uitkering van 485 euro. Volgend jaar oktober krijgen ze die nog eens. Deze uitkering is afhankelijk van de grootte van het dienstverband: deeltijders krijgen minder.

‘Beleidsarm’

Vaak bevat een cao nieuwe afspraken over werkdruk, arbeidsongeschiktheid of andere kwesties, maar daar was deze keer geen ruimte voor. Het is hogescholen nog niet gelukt om alle maatregelen uit de vorige cao in de praktijk te brengen en daarom hebben de bonden en de hogescholen deze keer een ‘beleidsarme’ cao opgesteld.

Voor de volgende ronde bereiden ze wel vast nieuw beleid voor: een werkgroep gaat kijken of medewerkers hun klachten over sociale veiligheid wel goed kwijt kunnen. De vraag is onder andere of er in het hbo een ombudsman moet komen.

De achterban van de vakbonden moet nog met de nieuwe cao instemmen. Ook de Vereniging Hogescholen legt hem aan haar leden voor. Daarna is de cao anderhalf jaar geldig.