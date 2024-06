Ook onderzoekers en bestuurders naar demonstratie tegen langstudeerboete

Illustratie: Elmarye Aaij

Een petitie tegen de langstudeerboete is inmiddels meer dan 51 duizend keer ondertekend. Zaterdag gaan studenten in Utrecht demonstreren. Wetenschappers en bestuurders haken erbij aan.

Aanstaande zaterdag, nog voordat het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB op het bordes staat, protesteert de Landelijke Studentenvakbond op het Jaarbeursplein in Utrecht tegen de komst van de langstudeerboete. Politieke jongeren, onderzoekers en bestuurders doen mee.

Boete

Het nieuwe kabinet wil de duimschroeven aandraaien. Als de plannen uit het hoofdlijnenakkoord doorgaan, moeten studenten drieduizend euro extra collegegeld betalen zodra ze meer dan een jaar uitlopen in hun bachelor of master. Het zou om 95 duizend studenten per jaar gaan.

Studenten en politieke jongeren (ook van NSC en VVD) verzetten zich ertegen. De grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA, heeft een petitie gelanceerd die al meer dan 51 duizend keer is ondertekend.

Solidair

Het platform WOinActie verklaart zich solidair met de studenten en komt ook naar Utrecht. Het roept de bestuurders van universiteiten en hogescholen op om mee te doen. “Het protest van de LSVb is gericht tegen de langstudeerboete, maar staat symbool voor de gehele bezuiniging op het hoger onderwijs en de afbraak van kennis in Nederland”, staat in een verklaring.

De nieuwe coalitie wil ook op onderzoek flink bezuinigen. In een recent debat vierde de PVV deze bezuinigingen als een overwinning op het vermeende woke-activisme aan de universiteiten. Demissionair minister Robbert Dijkgraaf noemt dat revanchisme. Overigens zal hij het protest zaterdag niet bijwonen.

Verplaatst

De demonstranten zouden op het Domplein samenkomen, maar de politie wilde liever dat de LSVb naar het Jaarbeursplein verhuisde. Mochten er onverwacht veel mensen komen opdagen, dan is daar ruimte voor. “Het is een beetje moeilijk te voorspellen”, zegt voorzitter Elisa Weehuizen.

In elk geval zullen allerlei politieke jongerenorganisaties erbij zijn, net als de Landelijke Kamer van Verenigingen, universiteitenvereniging UNL, onderwijsvakbond AOb, platform WOinActie en de Nationale Jeugdraad.

Het is nog niet bekend of de Vereniging Hogescholen meedoet. De andere landelijke studentenorganisatie, het Interstedelijk Studenten Overleg, is er waarschijnlijk niet bij. “Wij zijn geen protestorganisatie”, zegt aankomend voorzitter Mylou Miché.