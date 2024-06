Op deze Avanslocaties kun je in de zomer studeren

Foto: Angeline Swinkels

Wil jij tijdens de zomervakantie naar Avans om te studeren of werken aan een opdracht? Dat kan. Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch blijft de hele zomer open, net als het gebouw aan de Hogeschoollaan in Breda. Wel zijn er aangepaste openingstijden.

De Onderwijsboulevard is elke dag open van 08:00 tot 18:00 uur. Dat geldt ook voor de Hogeschoollaan in Breda, behalve in de week van 15 tot en met 19 juli. De locatie is dan dicht wegens de vervanging van een transformator. Avansmedewerkers die naar het HR-gebouw in Breda willen, kunnen daar dagelijks van 08:00 tot 18:00 uur terecht. Alle andere Avanslocaties sluiten hun deuren van 15 juli tot en met 16 augustus.

Er is catering in de vakantieperiode, maar wel beperkt. Een overzicht van de openingstijden vind je hier.