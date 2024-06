Rechtse coalitie denkt verschillend over stufi als ‘strafmaatregel’ 

Illustratie: Lotte Verheul

Moeten universiteiten en hogescholen hun relschoppende studenten zo snel mogelijk uitschrijven, zodat ze hun studiefinanciering verliezen? Een motie daarover kreeg dinsdag net geen meerderheid: NSC stemde tegen.

De studiefinanciering is niet bedoeld als straf of beloning, maar als middel om het hoger onderwijs toegankelijker te maken, zei minister Dijkgraaf twee weken geleden. Hij reageerde toen op de vraag van JA21 of relschoppers in het hoger onderwijs – zoals in mei bij pro-Palestijnse protesten aan de Universiteit van Amsterdam – hun geld afgepakt kan worden.

Raddraaiers

Toch sloot Dijkgraaf maatregelen niet helemaal uit. Onderwijsinstellingen kunnen overlastgevers namelijk wél uitschrijven en er daarmee voor zorgen dat ze alsnog hun recht op studiefinanciering verliezen, zei hij erbij.

Daar kon Kamerlid Joost Eerdmans van JA21 wel mee uit de voeten. Hij diende vorige week een motie in: kan de minister hogescholen en universiteiten erop wijzen dat ze studenten die zich zwaar misdragen kunnen uitschrijven? “Zodat tevens de studiefinanciering van betrokken studenten stopgezet kan worden.”

Daar had de minister geen zin in, liet hij vlak voor de stemmingen in de Tweede Kamer weten. Het is niet aan hem om onderwijsbestuurders te vertellen hoe ze hun raddraaiers aanpakken.

Coalitie

Maar Dijkgraaf is al bijna een jaar demissionair minister van Onderwijs en daarmee nog een restant uit de ‘oude’ Tweede Kamer. Sinds de verkiezingen is er een nieuwe, rechtse meerderheid ontstaan en die denkt heel anders over dit soort kwesties. De PVV, VVD en BBB stemden vóór de motie.

Omdat coalitiegenoot NSC dat niet deed kreeg de motie geen meerderheid. NSC lijkt het advies van de minister te volgen: het recht op studiefinanciering moet niet als strafmaatregel worden ingezet. Zelfs het onderwijs oproepen om raddraaiers uit te schrijven gaat deze partij kennelijk te ver.

Visum intrekken kan wel

Een andere motie van JA21 haalde het wel. Die roept het kabinet op om het visum in te trekken van internationale studenten van wie “bij een onherroepelijke veroordeling is komen vast te staan dat zij een gevaar zijn voor de openbare orde”. Daar had Dijkgraaf geen principieel bezwaar tegen. Volgens hem is dat in lijn met de geldende regels.

De oproep van DENK om universiteiten de banden met Israëlische onderwijsinstellingen te laten verbreken kreeg alleen steun van de Partij voor de Dieren en de SP.