Terug van weggeweest: bezetting voor het klimaat

Ook de hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is bezet, maar niet vanwege Palestina. De actievoerders willen dat hun hogeschool de banden met vervuilende banken en bedrijven verbreekt. Elders gaat het de demonstranten nog steeds om de Palestijnen.

De studenten van hogeschool VHL hebben in Velp een tentenkamp opgezet. Er hangt wel een Palestijnse vlag “uit solidariteit”, maar het is er een bijzaak. “De Palestijnse zaak past niet bij onze school, maar het klimaat wel”, zegt actievoerder Arvid Volborth tegen De Stentor.

De studenten richten hun pijlen vooral op grote landbouwbedrijven en hun bankiers. Zo willen ze dat hun hogeschool de samenwerking stopt met ABN Amro, Rabobank, zuivelbedrijf FrieslandCampina en vleesverwerker VION. Allemaal bedrijven “die hun boeren uitmelken”, zeggen de actievoerders. “Meer (bio)boeren, minder bullshit”, staat dan ook op een spandoek.

Dat de studenten Van Hall Larenstein uitkiezen voor hun klimaatprotest is opvallend. De landbouwhogeschool is al vier keer uitgeroepen tot de meest duurzame onderwijsinstelling van Nederland. De laatste keer was een week geleden.

Jaar geleden

Iets meer dan een jaar geleden bezetten studenten al de aula van de hogeschool. Toen ontruimde de politie uiteindelijk het gebouw. Als de politie deze keer opnieuw ingrijpt, komen de studenten daarna gewoon weer terug, vertellen ze Omroep Gelderland. Tot die tijd maken ze het gezellig op de campus, met banners, eten en muziek.

Destijds werden in heel Nederland universiteits- en hogeschoolgebouwen bezet vanwege de banden met de fossiele industrie. Onder andere in Rotterdam, Leiden, Utrecht, Wageningen en dus ook in Velp riepen studenten hun onderwijsinstelling op om die banden te verbreken.

Protesten elders

Inmiddels zijn de meeste campusprotesten gericht tegen de banden met Israël. In Delft werd maandagavond een gebouw van de TU Delft bezet en na een paar uur weer ontruimd door de politie, meldt nieuwsplatform Delta.

De protesten roepen nog steeds wrijvingen op. In Rotterdam is een student met een Israëlische vlag door pro-Palestijnse demonstranten van de campus verjaagd, schrijft Erasmus Magazine.

In Amsterdam is maandag op de campus van de Vrije Universiteit een tentenkamp ingericht. Een paar weken geleden waren daar ook al protesten en stond de ME klaar om in te grijpen, al kwam die uiteindelijk niet in actie. De VU had de politie er niet zelf bijgehaald, schrijft Ad Valvas. Het bestuur was naar eigen zeggen “een stukje regie” kwijtgeraakt.

Chocola

In Nijmegen raakte afgelopen vrijdag de collegevoorzitter niet alleen de regie maar ook zijn chocola kwijt. Pro-Palestijnse demonstranten bezetten een paar uur lang het kantoor van collegevoorzitter Daniël Wigboldus van de Radboud Universiteit. Nadat hij vertrok, lazen de activisten elkaar voor uit zijn boekenkast, deden wat yoga en snoepten van zijn chocola, schrijft universiteitsblad Vox, die een fotograaf de gebeurtenissen liet vastleggen.

De protesten kunnen effect hebben. Een Vlaamse universiteit gaat inderdaad de banden met enkele Israëlische universiteiten verbreken. Want deze universiteiten zijn verweven met een overheid die de mensenrechten schendt, verklaarde het bestuur vrijdag na een advies van een commissie.