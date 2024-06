Zelfs jongeren van VVD en NSC in verzet tegen langstudeerboete

Illustratie: Elmarye Aaij

Studenten, vakbonden en politieke jongeren, ook van VVD en NSC, maken zich grote zorgen over de terugkeer van de langstudeerboete. Ze schrijven een brandbrief en kondigen demonstraties aan.

“De langstudeerboete is een harde klap voor studenten”, staat in een brandbrief aan de nieuwe coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. De ondertekenaars vragen deze partijen om hun plan te heroverwegen.

De aanstaande regeringspartijen willen het collegegeld voor vertraagde studenten meer dan verdubbelen. Wie langer dan een jaar uitloopt in de bachelor of master gaat drieduizend euro extra collegegeld betalen.

Slecht

Op allerlei manieren is dit slecht voor studenten, vinden de ondertekenaars van de brief. Jongeren hebben toch al veel mentale problemen en gaan door deze boete nog meer druk voelen. Vrijwilligerswerk, medezeggenschap, topsport, een bestuursjaar… het komt allemaal in het gedrang. Het vervolgonderwijs wordt bovendien minder toegankelijk voor studenten met een krappe portemonnee.

De brief is opgesteld door drie landelijke belangenorganisaties van studenten (JOBmbo, ISO en LSVb) samen met de koepel van studentenverenigingen LKvV. Maar vooral twee andere ondertekenaars vallen op.

JOVD en JSC

De JOVD en JSC hebben hun handtekening gezet. Dat zijn de politieke jongeren van VVD en NSC, die straks met PVV en BBB een kabinet gaan vormen. De JOVD was al eerder kritisch op de moederpartij. “Een politiek van meewaaien, dat gaat ons niet verder helpen”, zei voorzitter Mauk Bresser op het partijcongres over het regeren met populistische partijen.

De andere politieke jongerentakken die meedoen zijn van oppositiepartijen D66, CDA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA (want de jongerenclubs van die laatste twee partijen zijn nog niet gefuseerd). Verder hebben onder meer de Nationale Jeugdraad en vakbonden CNV en FNV Young & United hun naam aan de brief verbonden.

Protest

Het eerste protest is al aangekondigd. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) staat zaterdag 22 juni op het Domplein in Utrecht. De vakbond klinkt feller dan de andere organisaties. Voorzitter Elisa Weehuizen: “Er rest maar één mogelijkheid: actie.”

De boete op studievertraging is een oud idee van het eerste kabinet Rutte, dat gedoogsteun van de PVV kreeg. Door de val van het kabinet is de boete op het allerlaatste moment in september 2012 toch niet doorgegaan.

Dat was mede te danken aan de toenmalige studentenprotesten, onderstreept de LSVb. “Als studenten zich verenigen, kan politiek Den Haag niet om ons heen.” De vakbond roept studenten, docenten en ouders op om 22 juni naar het protest te komen.