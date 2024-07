Deze studenten wonnen dit jaar een kunstprijs bij St. Joost School Of Art & Design

Joeri Itsa, foto via Willeke Machiels

Aan het eind van ieder collegejaar worden er bij St. Joost School of Art & Design kunstprijzen uitgereikt aan pas afgestudeerde studenten. Die prijzen geven recht op een geldprijs of op atelierruimte in Den Bosch en Breda. Punt zet de winnaars van dit jaar op een rijtje.

Dakota. Foto via: Willeke Machiels

Jheronimus Atelierprijs: Dakota Magdalena Mokhammad, student Art & Research

De jury riep Dakota als winnaar van de Jheronimus Atelierprijs uit. Dat is de prijs die door de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan beginnend talent wordt uitgereikt. De jury prijst het werk van Dakota, die afstudeerde met het project Veils of Alchemy – Woven into the Nomadic Identy. ”Dakota heeft een unieke en volwassen visie op diens kunst en het kunstenaarschap an sich. Deze kunstenaar onderscheidt zich door de vele invalshoeken die deze in de kunst gebruikt: van wetenschappelijk onderzoek tot persoonlijke verhalen”, is te lezen in het juryrapport.



Dakota ontvangt een geldbedrag en een jaar lang atelierruimte bij Willem Twee in Den Bosch.

Lucasprijs 2024: Dakota Magdalena Mokhammad, student Art & Research

Dakota viel twee keer in de prijzen. Naast de Jheronimus Atelierprijs, won de student ook de Lucasprijs. Die wordt jaarlijks uitgereikt door de gemeente s-Hertogenbosch aan de beste afstudeerder. ”Dakota weet werk te agenderen én te communiceren op overtuigende wijze”, zegt de jury over het werk. Met de prijs ontvangt Dakota een bedrag van 2500 euro.

Sam Maske. Foto via: Cindy van Rees

Atelierprijs Breda: Sam Maske, student Art & Research

De Atelierprijs Breda wordt door de gemeente Breda uitgereikt aan jong, veelbelovend kunst- en designtalent om ze te stimuleren zich aan Breda te binden. Dat was dit jaar Sam, die afstudeerde met het project Een lege plek om te blijven. ”Hoewel je je uitdagingen kent, ken je ook je pad dat overduidelijk en intuïtief is uitgestippeld in Breda. Je hebt goed nagedacht over de stappen die je na je afstuderen gaat nemen en wat je vragen zijn om daar te komen”, zegt de jury over zijn werkzaamheden. De Atelierprijs komt met een geldbedrag en een jaar ondernemersbegeleiding.



Joeri Itsa, foto via Willeke Machiels

St. Joostpenning: Joeri Ista, student Illustrated & Animated Storytelling

De St. Joostpenning wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste Bredase afstudeerder. De prijs komt met een geldbedrag van 2500 euro en een bronzen penning. De jury over het werk van Joeri, die afstudeerde met het project I will heal you: ”Joeri weet te overtuigen met het zichtbaar maken van een persoonlijk verhaal. Niet alleen voor zichzelf, maar juist voor anderen. Hij maakte een verrassende combinatie van werken en materialen die in gezamenlijkheid één verhaal vormen”, is te lezen in het juryrapport.