Drone Challenge beëindigd na rookontwikkeling door ontplofte batterij

Het begon woensdagmiddag als challenge waarbij Avansstudenten hun zelfgemaakte drone vliegend een parcours lieten afleggen. Het eindigde in een ontruimde zaal nadat een batterij van een drone ontplofte en er rookontwikkeling ontstond. Daardoor kwam de challenge in de Brainport Industry Campus in Eindhoven vroegtijdig ten einde.

Nadat een drone van een Avansstudent crashte bij het afleggen van een parcours, gooide hij als grap zijn voertuig door de hoge hoepel om zo toch het parcours af te leggen. Daardoor ontplofte een batterij en ontstond er rookontwikkeling, waarna de zaal werd ontruimd. Toen de rook na een half uur nog niet wegtrok, werd na telefonisch contact met de brandweer uit voorzorg de challenge definitief afgebroken. Daarmee kwam de challenge vroeger dan gepland ten einde.

Vanaf februari werkten studententeams van Summa, Avans en Fontys Engineering aan het ontwerp en de bouw van transportdrones. Elke team werd beoordeeld op het design en hun technische keuzes, maar ook op onderlinge samenwerking. De studenten van Avans zijn afkomstig van de opleiding Werktuigbouwkunde en Technische Informatica.

De organisatie van het evenement vertelde na afloop dat de ontruiming op een goede manier was verlopen en dat dit bij een dergelijke challenge kan gebeuren. De batterij had immers ook na een reguliere crash kunnen ontploffen. Ze zagen daarbij ook direct leerpunten voor volgend jaar. “We kunnen de studenten als opdracht meegeven dat ze moeten nadenken hoe je zoiets kunt voorkomen en als het gebeurt, hoe je daarmee moet omgaan. Al doende leert men.’’