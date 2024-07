Hoe staat het met vaginale gezondheid? Avans doet onderzoek tijdens Lowlands

Chenay Waldekker (links) en Eefje Schrauwen

Checken hoe gezond de vagina is tussen optredens van de Sugababes en Fred Again op Lowlands. Avansdocent en onderzoeker Eefje Schrauwen en oud-student Chenay Waldekker doen onderzoek tijdens het festival.



“Het wordt een aparte werkweek”, vertellen Avans-onderzoeker Eefje Schrauwen en oud-student Chenay Waldekker lachend. In het weekend van 16 augustus werken zij met een team namelijk niet in hun reguliere laboratorium, maar rijden ze vanuit Avans met een busje naar Lowlands om daar op het festivalterrein een container om te bouwen tot fieldlab.

Zuurgraad

In dat ‘pop-up laboratorium’ doen ze tijdens het weekendfestival, dat ook altijd een wetenschapsprogramma heeft, onderzoek naar de vaginale gezondheid. Specifiek doen ze onderzoek naar de aanwezigheid van lactobacilus-bacteriën in de vagina. Dat zijn bacteriën die in de vagina leven en de zuurgraad bepalen. “Het is een gunstige bacterie, het zuur zorgt ervoor dat ziekteverwekkers niet kunnen groeien. Iedereen met een vagina moet zich daarvan bewust zijn”, vertelt Waldekker, die vorig jaar afstudeerde bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.

Het onderzoek is voor mensen tussen de 18 en 45 jaar die niet zwanger zijn en op dat moment niet menstrueren. Na een vaginale swab, die de deelnemers zelf afnemen, geeft een kleuromslagtest aan of de betreffende bacterie aanwezig is. Dat wordt een ‘lamp essay’ genoemd. Tot slot wordt gekeken of en welke identificerende kenmerken bepalend zijn voor de aanwezigheid van de lactobacilus. Deelnemers kruipen bij het onderzoek zelf ook in de rol van onderzoeker. “Ze mogen zelf kijken welke kleur de lamp geeft en een kijkje onder de microscoop nemen”, vertellen de twee, die het vraaggesprek over vaginale gezondheid na de test bijna net zo belangrijk vinden als het onderzoek zelf.



Taboe

“We willen het onderwerp bespreekbaar maken. Het is goed om te praten over vaginale gezondheid en niet te lang te blijven lopen met klachten. Zo zien we dat de screening voor baarmoederhalskanker helaas terugloopt, terwijl het heel belangrijk is om daar alert op te blijven. Voor sommige mensen rust er geen taboe op, maar er is nog wel een kennisgebrek wat betreft bacteriën, zuurtegraden en de vaginale zuurtegraad”, zegt Schrauwen.

Bacterie terugplaatsen

Na het praktijkonderzoek gaat het onderzoek nog een stapje verder. De stichting Van Vrouwen voor Vrouwen kijkt naar mogelijkheden om producten te maken die de goede bacterie overdragen aan vrouwen die deze niet hebben. “Nu kan dat niet. Als dat wel kan, maken ziekteverwekkers minder kans en kunnen misschien ook vroeggeboortes afnemen.”

Onderzoek doen op een festival als Lowlands, waar jaarlijks 65 duizend bezoekers op af komen, is volgens de twee een hele geschikte plek. “Het heeft een divers publiek, er komt een doorsnee van de maatschappij. Verschillende culturen en etniciteiten komen er samen, daarom wilden we het graag hier doen. En dat vond de organisatie van Lowlands ook”, vertellen ze. Schrauwen en Waldekker houden rekening met het feit dat onderzoek doen op een festival waar feestgangers komen anders is dan hun normale werk. Daarom staan de twee er niet tot diep in de nacht, maar dagelijks van 12:00 tot 20:00 uur. Ook mogen ze bezoekers weigeren als het te banaal wordt. “We zijn wel bezig met een onderzoek en willen alles goed afnemen en regelen.”

Schrauwen en Waldekker mogen zelf ook op het festivalterrein om te kijken naar optredens, wat ze sowieso gaan doen bij onder andere band AIR. De twee roepen Avansstudenten met een vagina op om zich bij de onderzoekers te melden, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek.