Recensie: Tim Hofman bespreekt maatschappelijke angsten in zijn nieuwe boek Goede Moed

Tim Hofmans boek Goede Moed

Goede Moed, dat is de titel van het nieuwe boek van Tim Hofman. In het boek worden diverse onderwerpen belicht. Zo bespreekt en onderzoekt de presentator verschillende maatschappelijke en persoonlijke angsten, zoals de dood, kapitalisme en het huwelijk. Een boek dat voor iedereen interessant is.

Sinds 28 mei ligt Goede Moed in de schappen. Het boek is non-fictie. Per hoofdstuk komen er verschillende, nieuwe onderwerpen aan bod, daardoor is het geen ramp als je een hoofdstuk overslaat. In honderdachtennegentig pagina’s onderzoekt en bespreekt Hofman, bekend van programma’s zoals Over Mijn Lijk en BOOS, achttien maatschappelijke en persoonlijke angsten. Zo praat hij in het eerste hoofdstuk over zijn eigen angst om te falen.

Faalangst

Daarin krijgt de lezer een kijkje in het maakproces van de inmiddels bekende aflevering van BOOS over The Voice, waarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de talentenshow wordt besproken. In die aflevering uit 2022 interviewt Tim Hofman John de Mol, de bedenker van The Voice. In de aflevering ziet de kijker een ogenschijnlijk zelfverzekerde jonge man die de ene na de andere kritische vraag stelt aan De Mol. Wat de kijker misschien niet weet, is dat Hofman dat moment mega spannend vond en bang was om te falen. Met zijn manier van schrijven neemt Hofman de lezer mee in zijn emoties. Zo herhaalt hij meerdere malen ‘’geen fouten’’. Tijdens het lezen krijg je een inkijkje in hoe dat voor Hofman voelde. Zo voel je de spanning, stress en druk om alles perfect te doen. Iets wat studenten ook weleens ervaren.

Foto via BNNVARA, Wijnanda Duits

Reflecteren

In het boek reflecteert de BOOS-presentator ook vaak op dingen die hij zelf heeft gedaan of gezegd. Zo neemt hij de lezer mee naar 2017. Destijds schreef journalist Seada Nourhussen in een column over Tim Hofman die het wordt ‘mokkels’ gebruikte in Je Zal Het Maar Hebben. In 2017 was Hofman van mening dat er niks mis was met het gebruiken van dat woord. Nu kijkt hij daar anders op terug. Gedurende het hoofdstuk ‘Tim Hofman is een seksist, Voorbij de angst voor zelfcorrectie’ reflecteert hij op zijn uitspraken en daden uit het verleden. Zo zegt Hofman nu te weten dat het woord ‘mokkels’ een stereotyperende term is en toch niet zo leuk is als dat hij toen dacht. Hij erkent zijn fouten en corrigeert zichzelf in het hoofdstuk. Dit zet de lezer aan het denken over woorden die je zelf weleens gebruikt kwetsend kunnen zijn voor anderen.

Beladen onderwerpen

De manier waarop Tim Hofman schrijft in Goede Moed is prettig om te lezen. Zo zijn de zinnen niet te lang en gebruikt hij alledaagse woorden. Hij legt lastige, beladen onderwerpen op een simpele manier uit. Hofman laat zien hoe hij naar bepaalde onderwerpen kijkt en wat voor hem oplossingen zijn, als het bijvoorbeeld aankomt op zelfcorrectie. Zo accepteert hij nu dat hij fout zat en denkt hij na over hoe hij het voortaan anders kan doen. Op deze manier spreekt hij je aan en zet hij je aan het denken.

Het boek eindigt met een zelfreflectie. Daarin vertelt de schrijver wat hij heeft geleerd gedurende zijn leven en het schrijven van dit boek. Dit zorgt ervoor dat je als lezer gaat reflecteren op jezelf en wat je net gelezen hebt. Dit boek zal niet voor iedereen zijn, dat kan ook niet, omdat niet iedereen hetzelfde leuk vindt. Mocht je het toch een kans geven, laat je dan niet leiden door mogelijke vooroordelen die je hebt over Tim Hofman.

Hoef je even geen fantasieverhaal en ben je toe aan iets met meer diepgang? Dan is dit een boek voor jou.