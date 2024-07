Student Daan over zijn diploma: ‘Ik besloot na twee jaar toch mijn studie weer op te pakken’

Daan tijdens de uitreiking van zijn diploma op de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Het studiejaar zit erop, de diploma’s worden uitgereikt. Voor sommige studenten was dat extra hard werken of niet vanzelfsprekend. Bestuurskundestudent Daan van Alphen stopte tweeënhalf jaar met zijn studie, maar pakte toch de draad weer op. En met succes: hij studeerde af met een 8,2.

Een aantal uur voor Daan van Alphen zijn handtekening op zijn diploma zet, spreekt Punt met de pas afgestudeerde Bestuurskundestudent over zijn stormachtige studiecarrière bij Avans. Een korte opsomming: hij studeerde drie weken Bedrijfseconomie, een half jaar Bedrijfskunde en startte daarna aan de opleiding Bestuurskunde in Den Bosch.

Nu, tien jaar later mag de zevenentwintigjarige Daan zijn papiertje ophalen. Dat had hij naar eigen zeggen niet verwacht. “Na een aantal omzwervingen, kwam ik uit bij Bestuurskunde. Dat was wel mijn ding, maar omdat ik te veel vakken open had staan, had ik er niet veel zin meer in”, blikt hij terug. De student besloot te gaan werken in de reisbranche, gaf boksles en richtte samen met zijn broer en vriend een limoncellobedrijf op.

Een leerzame en leuke tijd, maar Daan werd er na tweeënhalf jaar niet meer gelukkig van. “Ik miste de maatschappelijke toegevoegde waarde. Daarom besloot ik in oktober mijn studie weer op te pakken.”

Onmogelijke opgave

Voor zijn afstudeerperiode begon in februari, moest hij nog wel ‘even’ de openstaande vakken halen. Dat bleek een uitdaging. “En bijna een onmogelijke opgave. De vakken werden allemaal in het laatste kwartaal van het studiejaar gegeven, maar dat zou te laat zijn als ik in februari moest beginnen met afstuderen.”

Een periode van onzekerheid volgde. “Ik moest een aanvraag indienen bij de curriculumcommissie en de examencommissie om de tentamens eerder te maken. Het duurde een tijd voor ik daar uitsluitsel over kreeg omdat er zelfs beleid voor geschreven moest worden. Ze hadden het bij mijn opleiding nog niet eerder meegemaakt dat iemand een aantal vakken eerder wilde volgen.”

Uiteindelijk lukte het en kon Daan op tijd de vakken afronden. Toch bleef het even spannend of hij zijn afstudeerstage bij een welzijnsorganisatie in Den Bosch kon voortzetten. “Van één vak moest ik namelijk nog een cijfer terugkrijgen. Dat had ik niet op mijn stageplek verteld omdat ik bang was om niet aangenomen te worden. Ik startte in de laatste week van januari op mijn stageplek en een week later kreeg ik te horen dat ik het gehaald had.”

‘Dat gaat hem niet worden’

Het is volgens de Daan daarom extra bijzonder om het papiertje in ontvangst te nemen. “Het voelde als het nemen van een schot van 40 meter afstand van de goal. Ik dacht: ‘dit gaat hem niet worden’, maar ik wilde er alles aan doen om het wél te halen.”

Bejaarde leraren

Teruggaan naar ‘school’ vond Daan vreemd en spannend. “Ik dacht dat de leraren in mijn ogen opeens bejaard waren en studenten kinderen. Maar ik had het veel groter gemaakt in mijn hoofd dan dat het was”, vertelt hij lachend. Spijt heeft Daan niet van de pauze die hij nam. “Ik heb in die twee jaar geleerd wat ik wel en niet leuk vind, werkervaring opgedaan en ik ben blij dat ik uiteindelijk op zo’n fijne stageplek terechtkwam. Daar kwam ik achter mijn sterke punten en ik weet nu dat ik het contact met mensen erg leuk vindt.”

Aan andere studenten die eenzelfde soort pad bewandelen als Daan, heeft hij als tip om vooral op zoek te gaan naar wat je leuk vindt. Of dat nu met of zonder diploma is. “Zonder diploma moet je wel veel harder werken, maar als je ‘vol gas wil vlammen’, dan kun je ook zonder diploma een carrièrepad bewandelen. Ontdek wat je leuk vindt en valt het tegen, dan hoef je je echt niet te schamen om je studie weer op te pakken.”