Extra aflossen bij DUO? Je duurste lening eerst!

Illustratie: Janine Janssen

Heb je twee schulden bij DUO en wil je een extra aflossing doen? Dan kun je eerst de schuld met de hoogste rente afbetalen. Dat kan zomaar een paar honderd euro schelen.

De afgelopen twee jaar is de rente op studieschulden tweemaal verhoogd. Van nul naar 0,46 procent in januari 2023 en naar 2,56 procent per 2024. Oud-studenten die toen net aan het einde van hun vijfjarige rentevaste periode zaten waren vanaf dat moment dus meer rente verschuldigd.

De meeste studenten hebben één lening bij DUO, maar sommige hebben er twee of meer. Bijvoorbeeld omdat ze eerst in het mbo hebben gestudeerd of hun studie onderbroken hebben. Dan is het slim om eerst het leendeel met de hoogste rente af te lossen.

Rekenvoorbeeld

Stel, je wilt 5.000 euro extra afbetalen. Je hebt een lening tegen 0,46 procent rente en een tweede lening tegen 2,56 procent rente. Als je aflost op de tweede lening in plaats van de eerste, dan scheelt dat 105 euro rente per jaar. Bij hogere aflossingen wordt het voordeel groter.

Studenten die hiervan gebruik willen maken moeten contact opnemen met DUO, laat een woordvoerder desgevraagd weten. “Bij een extra aflossing kun je achteraf bepalen van welk leendeel het bedrag wordt afgetrokken. Dat is altijd mogelijk.”

Die keuzemogelijkheid is er niet bij de gewone, maandelijkse aflossing voor al je leendelen bij elkaar. “Die worden volgens een vaste structuur afbetaald”, aldus de woordvoerder.

Meer extra aflossingen

Begin dit jaar meldde DUO dat bijna één op de drie (oud-)studenten met een studieschuld in 2023 extra afloste, gemiddeld ruim drieduizend euro per persoon. Waarschijnlijk is het een reactie op het nieuws dat de rente op studieleningen (opnieuw) zou gaan stijgen.

Ook nieuwe hypotheekregels zorgen ervoor dat er meer wordt afgelost. Sinds 2024 kijken banken namelijk naar de actuele schuld die oud-studenten hebben. Voorheen wogen ze alleen de oorspronkelijke DUO-lening mee. Wie extra aflost kan nu dus meer geld lenen voor een huis.