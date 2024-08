IND telt iets minder studenten van buiten Europa

Illustratie: Lotte Verheul

Meer dan 17 duizend studenten van buiten Europa willen hier studeren, meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het zijn er enkele honderden minder dan vorig jaar.

De IND kreeg, om precies te zijn, 17.187 aanvragen voor een verblijfsvergunning voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. De EER bestaat uit de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het Verenigd Koninkrijk valt erbuiten.

Vorig jaar waren er 17.870 aanvragers. Volgens de IND komen die twee aantallen “redelijk overeen”. Vrijwel alle aanvragen worden goedgekeurd, want de aanvraag loopt via de hogeschool of universiteit, die zelf al heeft beoordeeld of de student aan de voorwaarden voldoet.

Herkomst

Ongeveer een kwart van de internationale studenten komt van buiten Europa. Het zijn vooral studenten uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië. Van de EU-studenten komen de meesten uit Duitsland, Italië en Roemenië.

De IND heeft voor het eerst een ‘virtuele assistent’ gebruikt bij het verwerken van verblijfsaanvragen van internationale studenten. “Deze verwerkt de aanvragen snel, zorgvuldig en 24 uur per dag”, staat in een persbericht. “We zijn hier in maart mee gestart en hebben al ruim 13 duizend aanvragen zo kunnen behandelen.” Voorheen zette de IND elk jaar zo’n vijftien uitzendkrachten in voor deze klus.

Uitreikdagen

De laatste jaren verstrekt de IND de verblijfsdocumenten aan de studenten tijdens landelijke ‘uitreikdagen’ in de Jaarbeurs in Utrecht. Zaterdag 24 augustus is de eerste.