Cobex: Avansstudent is onterecht beschuldigd van fraude en mag toch herkansen

Illustratie: Daan van Bommel

Een Avansstudent van de Academie voor Management en Finance wordt beschuldigd van fraude tijdens het maken van een tentamen. Hij zou tijdens de toets een van tevoren volgeschreven kladpapier hebben gebruikt. Het tentamen werd door de examencommissie ongeldig verklaard, waardoor hij het recht verloor om mee te doen aan de herkansing. Daarom gaat de student in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

Het is de dag van het tentamen. Studenten krijgen bij aanvang van de toets naast het tentamen ook een vel kladpapier uitgereikt. Dat vel heeft altijd een andere kleur om fraude tegen te gaan. Na enige tijd valt het de examinator op dat de student erg veel aantekeningen op het papier heeft staan, die tevens zeer gedetailleerd zijn. Dat is onmogelijk aangezien het tentamen nog niet zo lang bezig is, meent de surveillant en dus wordt de student beschuldigd van fraude. De examencommissie verklaart zijn toets ongeldig en de student mag niet meedoen met de herkansing.

De student is het niet eens met het besluit van de examencommissie en gaat in beroep bij het Cobex. “Het kan nooit zo zijn dat ik die fraude heb kunnen plegen, want je krijgt een gekleurd kladpapier. Hoe kon ik van tevoren weten welke kleur papier ik zou krijgen?”, vraagt de student aan de examencommissie tijdens de zitting. Daar had de examencommissie geen concreet antwoord op.

Kladpapier bestudeerd

Toch blijven de leden bij hun standpunt. “We hebben het kladpapier bestudeerd en gekeken of het logisch zou zijn om vanuit de toets die dingen op het kladpapier te schrijven”, legt de examencommissie uit. Ook zagen ze in het registratieformulier van de surveillant dat de verdachte situatie 35 minuten na aanvang van de toets is geconstateerd. De student had toen al twee kantjes van het kladpapier volgeschreven en vragen beantwoord. Genoeg bewijs om te concluderen dat de student fraude heeft gepleegd, volgens de examencommissie.

Volgens de student is hij pas na 55 minuten aangesproken en mocht hij alsnog de toets afmaken. Hij moest ook pas aan het einde zijn kladpapier inleveren, volgens hem is het dus logisch dat het volgeschreven was. “Ik heb alles in een bepaalde volgorde geleerd en dus ook zo opgeschreven om het zo overzichtelijk mogelijk voor mezelf te houden.”

Het Cobex stelt voor om eerst uit te zoeken welke kleur het kladpapier had dat aan student is uitgedeeld om er zo achter te komen of het overeenkomt met het ingenomen exemplaar. De examencommissie heeft dat niet onderzocht en er ook geen blijk van gegeven dat alsnog te willen doen.

Uitspraak: onvoldoende bewijs

Het Cobex oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat de student fraude heeft gepleegd en verklaart zijn beroep gegrond. Zijn tentamen is daardoor toch geldig. De toets is nagekeken en blijkt onvoldoende te zijn, maar de student mag nu wel gebruik maken van de herkansing.