Commerciële training voor afgeschafte selectie staat nog steeds online

Omstreden bijscholingsbedrijf AthenaStudies biedt nog altijd trainingen aan voor de selectie van de opleidingen tandheelkunde, ook al bestaat deze selectie niet meer. De opleidingen gaan loten.

Sommige groepen zitten al vol, staat op de website van AthenaStudies. Maar er zijn nog plekken beschikbaar: voor zo’n 180 euro kun je je inschrijven voor een dagcursus ‘decentrale selectie’ van de studie tandheelkunde.

De populaire opleidingen tandheelkunde hebben een beperkt aantal plaatsen. Het is dringen om een plekje en Athena belooft daarom een optimale voorbereiding op selectieprocedure. “Vergroot je kansen!”, zo prijst het bedrijf een cursus aan.

Afgeschaft

Alleen is er geen decentrale selectie meer. Alle Nederlandse tandartsopleidingen zijn deze zomer overgestapt op ongewogen loting. Hetzelfde geldt voor de Groningse opleiding geneeskunde, waarvoor Athena ook selectietrainingen aanbiedt.

Ongewogen loting betekent dat de opleidingsplaatsen volstrekt willekeurig worden verdeeld onder de aanmelders. De opleidingen vragen geen cijferlijsten, motivatiebrieven of cv’s meer en kandidaten hoeven ook geen proeftoetsen te maken.

Waarom biedt AthenaStudies die trainingen dan nog aan? Lucas Reckman, die het woord voert namens Athena, wil er weinig over kwijt. Stuur je vragen maar per mail, zegt hij.

Geld terug?

Aan het begin van het gesprek zegt hij nog wel dat hij weet dat de selectiemethode is veranderd, maar dat hij de details ervan nog niet kent. “Kennelijk heb jij meer informatie dan ik”, zegt Reckman over de overstap naar een ongewogen loting.

Dus kan hij ook nog niet zeggen of Athena de trainingen annuleert en of deelnemers hun geld terugkrijgen. Volgens de algemene voorwaarden van het bedrijf krijgen klanten die zelf de cursus afzeggen géén geld terug. Als daarentegen het bedrijf een cursus laat vervallen krijgen ze dat wel.

Misleidende reclame

Onlangs tikte de Reclame Code Commissie het bedrijf op de vingers vanwege de manier waarop Athena studenten werft voor tentamentrainingen. De commissie noemde die “bedrieglijk” en “misleidend”. Ook daar wil Reckman niet op reageren.

Studenten die voor Athena werkten openden een appgroep onder de naam van een opleiding en met het logo van de universiteit, bleek uit onderzoek van het Groningse universiteitsblad Ukrant. Daarna volgde een toneelstukje met enthousiaste berichten over Athena van verschillende ‘studenten’. In Delft zag universiteitsblad Delta dezelfde praktijken en al snel volgden nog meer artikelen.

Of Athena deze werkwijze staakt, wil Reckman niet zeggen. “Met contact met de media zijn wij natuurlijk een beetje huiverig, want ik weet niet wat jullie intenties zijn. Vandaar dat ik het graag even op de mail wil hebben.” We mailden donderdag om twee uur, een dag later was er nog geen reactie.