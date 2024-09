De Labtijgers in tv-uitzending Holland’s Got Talent

Avansdocenten Laurens Vedder en Eline Jurgens bij de tv-opnames. Foto via Vedder en Jurgens, gemaakt door Holland’s Got Talent

Avansdocenten Eline Jurgens en Laurens Vedder doen mee aan Holland’s Got Talent. Niet om hun zang- of danskunsten te vertonen, maar om het publiek scheikundige proefjes te laten zien. De Labtijgers, zoals ze op YouTube heten, zijn te zien in de aflevering die vrijdag wordt uitgezonden.



Meedoen aan een talentenjacht op nationale televisie was niet iets wat per se bij de twee Chemiedocenten op het verlanglijstje stond. Filmpjes met scheikundige experimenten opnemen en die uploaden op YouTube, om op die manier aan potentiële studiekiezers te laten zien hoe leuk scheikunde is, vonden ze wel prima. “Toen kregen we een DM van Holland’s Got Talent op Instagram. Of we wilden meedoen aan het programma, omdat we een leuke online presence hadden”, vertellen Jurgens en Vedder.

Spektakel

Daar moesten de Avansdocenten even over nadenken. Want zelf filmpjes monteren en iets opnieuw kunnen doen als een proefje mislukt, is heel wat anders dan op een podium staan. “Daar moet alles in één keer goed gaan en op een groot podium werken is anders dan vanaf een tafel. Het format van het programma houdt in dat je in korte tijd de kijker moet boeien en continu spektakel moet laten zien. Hadden we wel de tijd om iets moois te maken?”

Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

Uitverkochte zaal

Na kort overleg besloten de twee collega’s mee te doen. De kans om scheikunde van het ‘stoffige imago’ af te helpen bij een groot publiek, wilden ze niet laten liggen. Na het insturen van een auditiefilmpje en een interview werden ze uitgenodigd voor de televisieopnames. Die vonden in mei van dit jaar plaats in een uitverkochte studio in Aalsmeer.

“Wij waren om 18:00 uur aan de beurt, maar we waren al om 10:30 uur binnen. We mochten tot die tijd doen wat we wilden, maar de camera’s draaiden de hele dag. Daar waren we ons wel bewust van, dus zaten we niet de hele dag op onze telefoons of te neuspeuteren”, vertellen de twee lachend. “We praatten veel met andere mensen die ook auditie kwamen doen. Dat was leuk, er ontstond een onderlinge band. Maar de spanning liep wel op.”



Toen het tijd was om het podium te beklimmen, verdwenen de zenuwen bij Jurgens en Vedder als sneeuw voor de zon. “Ik dacht: wat gaaf, we zijn hier om een act te doen waarmee wij kunnen laten zien hoe enthousiast wij worden van scheikunde. De realisatie dat er vrijdag mensen op tv gaan zien dat scheikunde niet alleen maar bestaat uit saaie boeken, is heel gaaf”, aldus Vedder.



Gasfles

Toch liep de act van de docenten, waar ze niet te veel over mogen zeggen, vooraf bijna in de soep. Een gasfles, die nodig was voor het slotstuk, ging vlak voor hun optreden niet open. “Mijn hart ging tekeer, maar na even schudden ging de fles uiteindelijk tóch open”, vertelt Jurgens.



Of de jury De Labtijgers goed genoeg vindt om door te laten gaan naar de volgende ronde, is vrijdag te zien. De docenten gaan de aflevering kijken samen met hun collega’s, van wie er – net als studenten – een hoop aanwezig waren bij de opname. Ze hopen dat de deelname ook wat betekent voor het aantal volgers op YouTube en de populariteit van de opleiding Chemie op Avans. Al zit dat laatste wel goed. “Er is bij Avans sprake van een afname van het aantal studenten, maar bij Chemie in Breda is dat gelijk gebleven en in Den Bosch zelfs licht gestegen. We hopen en denken dat dat misschien wel mede door ons kanaal komt.”



Holland’s Got Talent wordt vrijdag om 20:00 uur uitgezonden op RTL 4.