Eindhovens universiteitsblad is nu officieel onafhankelijk

Na grote ophef over censuur heeft het nieuwsplatform Cursor van de TU Eindhoven een nieuw redactiestatuut. Daarin erkent het college van bestuur dat de redactie onafhankelijk is. Het platform is “geen public relations-vehikel”.

“Cursor is het onafhankelijke journalistieke medium van de TU/e”, is de eerste zin van het nieuwe statuut. De redactie moet bovendien genoeg middelen krijgen om haar taak uit te voeren en hoeft gevoelige artikelen niet meer vooraf te laten lezen door de redactieraad.

Censuur

De journalistieke onafhankelijkheid van het platform van de TU Eindhoven kwam vorig jaar in het geding. Een kritisch artikel over de nieuwe rector mocht niet gepubliceerd worden en de hoofdredacteur van Cursor werd uit zijn functie gezet. Uit protest zette de redactie de eigen website op zwart. Het was niet het eerste conflict tussen redactie en bestuur.

In het oude statuut stond dat Cursor rekening moest houden met de “missie, doelstellingen en belangen” van de universiteit. Die zin is er nu uit.

In het volledig vernieuwde statuut, dat afgelopen maandag is goedgekeurd door de Eindhovense universiteitsraad, staat nadrukkelijk dat Cursor journalistiek onafhankelijk is. Zo is het medium expliciet “géén public relations-vehikel voor de universiteit, net zoals het geen promotieplatform is voor welk deelbelang dan ook”. Het college van bestuur “respecteert en garandeert de onafhankelijke positie van de redactie”.

Versterkte redactieraad

Met het nieuwe statuut wordt ook de redactieraad van Cursor versterkt. Er komen minstens twee journalistieke experts in te zitten. “Bovendien is het nu alleen nog aan de redactieraad om over de journalistiek van Cursor te oordelen”, zegt Roy op het Veld, tijdelijk hoofdredacteur van Cursor en verantwoordelijk voor het nieuwe statuut. “De TU is als uitgever van het blad alleen verantwoordelijk voor de organisatie, financiën en personeelszaken. Dat is misschien wel de belangrijkste verbetering.”

Het Eindhovense statuut volgt in grote lijnen de aanbevelingen van de Kring van Hoofdredacteuren van hogeschool- en universiteitsmedia, ziet voorzitter Willem Andrée. “Ik juich het bijvoorbeeld toe dat de redactieraad een belangrijker rol gaat spelen. Alleen dáár moet de redactie verantwoording afleggen over haar journalistieke werk, niet bij het bestuur.”

De Kring heeft vorig jaar, naar aanleiding van de censuur bij Cursor, een onderzoek ingesteld naar alle redactiestatuten van hoger onderwijsmedia. De uitkomst daarvan wordt binnenkort openbaar, zegt Andrée.

Wettelijk vastleggen

De hoofdredacteuren hebben het ministerie van Onderwijs gevraagd om de onafhankelijkheid van onderwijsbladen wettelijk vast te leggen. Andrée: “Onderwijs en wetenschap hebben een publieke functie en worden betaald uit publieke middelen. Daarom moeten hogescholen en universiteiten democratisch gecontroleerd worden. Dat kan alleen als hoger onderwijsmedia echt onafhankelijk zijn.”