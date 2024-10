Fietsende internationals vaker in de kreukels

Ze fietsen graag, maar zijn ook vaak betrokken bij ongevallen. Internationals hebben meer (bijna-)ongelukken dan Nederlandse studenten, blijkt uit onderzoek van stichting TeamAlert.

Ze lijken op het eerste gezicht een stuk braver dan Nederlandse studenten. Ze fietsen minder door rood of op de stoep, hebben vaker hun licht aan en ze fietsen minder met een slok op. Dat zeggen de buitenlandse studenten althans zelf.

Toch zijn ze ruim twee keer zo vaak bij een ongeluk betrokken als Nederlandse studenten, blijkt uit een enquête van TeamAlert, een stichting die het aantal verkeersdoden onder jongeren wil terugdringen. Het onderzoek naar de verschillen tussen binnen- en buitenlandse studenten op de fiets is al een paar maanden oud, maar er werd vandaag pas bekendheid aan gegeven.

Elf versus vier

Zo’n 1.500 studenten (iets meer internationals dan Nederlanders) vulden online een vragenlijst in over hun fietsgedrag. Het stalen ros is populair onder buitenlandse studenten – zeventig procent gebruikt het dagelijks. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend, want in hun thuisland geldt dit voor maar zes procent van de internationals.

Dat gebrek aan ervaring nekt ze in de soms behoorlijk drukke studentensteden. Elf procent van de internationals was in de voorbije maand betrokken bij een ongeluk, tegen vier procent van de Nederlandse respondenten.

Ervaring doet wonderen

Internationals zijn wat onzeker over hun eigen fietsvaardigheden en over hun kennis van de formele en informele regels. Daar komt bij dat ze de Nederlandse wegen als behoorlijk chaotisch ervaren. Fietsen voelt een beetje alsof eindelijk de warme maaltijd wordt geserveerd en jij je langs twaalf oudere broers moet vechten, zo legt een van de internationals het uit.

De bevindingen van TeamAlert sluiten aan bij eerder onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook daarin hadden fietsende internationals meer ongelukken. Maar ze maakten ook meer fouten, zagen de onderzoekers. Ze reden bijvoorbeeld aan de verkeerde kant van de weg of namen de rotonde verkeerd om.