Hogescholen willen weten: waarom ben jij langstudeerder?

Illustratie: Janine Jansen

Hogescholen willen de persoonlijke verhalen van studenten gebruiken in hun lobby tegen de langstudeerboete. Van iedereen met studievertraging willen ze daarom horen: hoe komt het dat je er langer over doet?

Een van de meest omstreden plannen van het nieuwe kabinet is de langstudeerboete: bachelor- en masterstudenten die al een jaar extra over hun studie hebben gedaan, betalen vanaf 2026 drieduizend euro per jaar meer voor hun opleiding.

Campagne

De Vereniging Hogescholen is er mordicus tegen en schaart zich achter de aangekondigde acties van studentenbond LSVb. Het hbo zet zelf ook protestacties op touw, staat op de vrijdag gelanceerde campagnesite van de vereniging.

Er zijn genoeg redenen om langer over je studie te doen, vindt de VH: mantelzorg, ziekte, topsport, mentale problemen, een bestuursjaar, studiedruk, een baan… Het is net alsof deze studenten iets fout doen, terwijl: “langer studeren hoort geen overtreding te zijn”, aldus de verenigde hogescholen.

De VH roept studenten op om een filmpje te maken van zichzelf waarin ze bezwaar maken tegen de boete. Die filmpjes willen hogescholen delen op een net gelanceerde Instagrampagina.

Uitzonderingen

Met de verzamelde studentenverhalen kan de VH laten zien hoe uiteenlopend ‘persoonlijke omstandigheden’ zijn. Als er inderdaad een langstudeerboete komt, kan de VH ze wellicht ook gebruiken in gesprekken met de politiek over mogelijke uitzonderingen op te boete.

Ze noemen het zelf niet als argument, maar de langstudeerboete kan een hoop gedoe opleveren voor hogescholen. Zo wil het kabinet met de boete 150 miljoen bezuinigen op het hbo. Dat bedrag moeten hogescholen dan zelf terughalen bij hun langstudeerders. Ook vrezen hogescholen dat mensen door de boete ontmoedigd worden om überhaupt te gaan studeren.