Kans op kwakzalversprijs voor onderwijskeurmeester NVAO

Wegens het bevorderen van de kwakzalverij is onderwijskeurmeester NVAO genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs. De NVAO heeft een bacheloropleiding osteopathie goedgekeurd.

De artsen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij vinden het kwalijk dat de NVAO erkenning geeft aan een vierjarige hbo-opleiding osteopathie. De NVAO bewaakt immers de kwaliteit van het hoger onderwijs en zou beter moeten weten, vindt de vereniging.

Zaterdag 5 oktober is de uitreiking. Op de shortlist staan ook artsenfederatie KNMG (wegens een symposium over complementaire geneeskunde) en het ministerie van Defensie, dat voor psychische klachten onder het personeel ongekwalificeerde coaches inhuurt.

Beweeglijkheid

De alternatieve behandelmethode osteopathie stamt uit de negentiende eeuw. Het uitgangspunt is dat allerlei lichamelijke problemen te maken zouden hebben met de ‘beweeglijkheid’ van gewrichten, weefsels en organen. “Een osteopaat is getraind om bewegingsverlies te voelen en te bepalen of dit in relatie staat tot je klachten”, legt de Nederlandse vereniging voor osteopathie uit.

Sinds vorig jaar is er dus een erkende hbo-opleiding. De studie aan de particuliere hogeschool Thim kost 9.900 euro per jaar en afgestudeerden mogen de titel bachelor of science voeren. De studenten kunnen in principe studiefinanciering krijgen.

De NVAO wil niet op de nominatie reageren, maar de beoordeling van een nieuwe opleiding gaat altijd hetzelfde. Een panel van onafhankelijke deskundigen buigt zich over de beoogde leerresultaten, het curriculum, de leeromgeving, de toetsing en het team van docenten. Deze aspecten zijn in detail uitgewerkt voor het eerste studiejaar, legt woordvoerder Joost Franse uit. Uiteindelijk neemt het bestuur van de NVAO een besluit op basis van het advies.

Onderzoekend vermogen

Het plan voor deze nieuwe opleiding is beoordeeld door een onderwijskundig adviseur, twee osteopaten en een masterstudent geneeskunde. Dat vindt de jury van de Kackadorisprijs overigens geen deskundig panel, maar de NVAO denkt er anders over. De ene osteopaat is voorzitter van de beroepsvereniging geweest, zegt Franse, en de andere heeft drie boeken geschreven en is verbonden aan de International Academy of Osteopathy in Antwerpen.

Het panel prijst vooral de aandacht voor het ‘onderzoekend vermogen’ in samenwerking met een stichting die naar eigen zeggen wetenschappelijk onderzoek naar osteopathie wil aanjagen. Deze stichting is ervan overtuigd dat osteopathie ‘ondersteunend’ kan werken bij onder meer vruchtbaarheidsproblemen, de nasleep van corona of de slaapproblemen van kinderen, maar waarschuwt ook tegen valse hoop rond osteopathie en kanker.

De NVAO is voor de tweede keer genomineerd. Zeven jaar geleden stond de organisatie op de shortlist vanwege goedkeuring van drie postinitiële deeltijdmasters in de manuele therapie, die zich meer op de gewrichten richt. Toch lijkt manuele therapie meer geaccepteerd in de medische wereld.

Toneelstuk

De Meester Kackadorisprijs is niet voor kwakzalvers, maar voor organisaties die volgens de jury de kwakzalverij bevorderen en beter zouden moeten weten. Het gaat bijvoorbeeld om verzekeraars, ministeries, brancheorganisaties of media. De prijs is vernoemd naar de hoofdpersoon van een toneelstuk uit 1596.