Klagen bij Huurcommissie loont

Illustratie: Joris Habraken

Betaal je te veel huur of servicekosten? Klagen bij de huurcommissie blijkt te helpen. Acht op de tien kamerbewoners kregen gelijk, meldt persbureau ANP.

Sinds 2019 deed de Huurcommissie zo’n 4.900 uitspraken in zaken die waren aangespannen door huurders van onzelfstandige woningen, aldus het ANP. Vaak ging het om studenten en de meeste klachten kwamen uit Utrecht, Groningen en Amsterdam. Verhuurders kregen maar in 10 procent van de gevallen volledig gelijk.

De Huurcommissie kent soms forse verlagingen toe. In augustus ging de huurprijs van een kamer in Rotterdam omlaag van ruim 600 euro naar bijna 250 euro per maand. Maar de meeste uitspraken gingen over betwiste servicekosten. Een huurder van een kamer in Nijmegen kreeg over 2021 een eindafrekening van meer dan 1.250 euro. De Huurcommissie besloot afgelopen juni dat dit 340 euro had moeten zijn.

Huiverig

Volgens de Landelijke Studentenvakbond zijn veel studenten huiverig om de Huurcommissie in te schakelen. Ze hebben vaak een tijdelijk huurcontract en zijn bang dat dit niet verlengd wordt als ze klagen.

Om de stap naar de Huurcommissie minder groot te maken raadt de LSVb studenten aan om eerst contact op te nemen met een huurteam van hun gemeente. Die kan de situatie vrijblijvend beoordelen.