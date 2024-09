Nibud: studenten op kamers 113 euro armer per maand

Illustratie: Joris Habraken

Terwijl de gemiddelde Nederlander volgend jaar 0,7 procent meer te besteden heeft, gaan uitwonende studenten er 6,6 procent op achteruit: 113 euro per maand. Dat blijkt volgens het Nibud uit de eerste miljoenennota van het kabinet-Schoof.

Voor het eerst in jaren heeft het Nibud berekend hoe de ‘koopkrachtplaatjes’ van studenten eruitzien, zoals dat ook voor andere huishoudens gebeurt. Ze leveren flink in.

In collegejaar 2023-24 kregen studenten weer een basisbeurs en die was voor uitwonenden bovendien tijdelijk verhoogd met 164 euro per maand vanwege de opgelopen inflatie. Sinds september geldt deze koopkrachtmaatregel niet meer.

De aanvullende beurs, de zorgtoeslag en de lonen voor bijbanen gaan iets omhoog, maar dat weegt niet op tegen het verdwijnen van de inflatievergoeding.

Schandalig

De Landelijke Studentenvakbond noemt het “schandalig en onacceptabel” en het Interstedelijk Studenten Overleg waarschuwt dat er een nieuwe pechgeneratie dreigt te ontstaan. “Schrap de langstudeerboete en verhoog de basisbeurs, zodat de studenten vrij van financiële zorgen kunnen studeren”.